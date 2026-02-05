Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
В Новосибирской области обрушилась крыша школы
Крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет, занятия отменены, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы в селе Репьево, передает ТАСС. По данным регионального управления МЧС России, площадь обрушения составила примерно 100 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.
В школе обучаются 130 детей. В связи с инцидентом все занятия в понедельник отменили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани из-за сильного снегопада обрушились кровли двух жилых домов и погиб человек.
В подмосковной школе обрушилась крыша, пострадавших не было.
В Саратове за сутки произошло второе обрушение крыши здания.