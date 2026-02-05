Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Морпехи три дня шли к ЛБС ради эвакуации раненого сослуживца
Морпехи-медики трое суток добирались до раненого сослуживца под огнем противника, чтобы эвакуировать его с линии фронта. Бойца пришлось нести обратно 12 часов, рассказал медик отряда «БАРС-22» 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Каспер.
Морпехи-медики из отряда «БАРС-22» 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» трое суток добирались до раненого сослуживца, находившегося под огнем противника, передает ТАСС.
По словам медика с позывным Каспер, путь к бойцу занял три дня, после чего его оперативно осмотрели и подготовили к эвакуации.
«Спустя три дня ворвались, быстренько его упаковали, обследовали, осмотрели, все как полагается. Вытащили. Тащили 12 километров. В этот момент я впервые увидел, как 12 часов у меня человек молится в носилках. Это показательный случай, что мы своих не бросаем», – рассказал Каспер.
