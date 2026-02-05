Морпехи три дня шли к ЛБС ради эвакуации раненого сослуживца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Морпехи-медики из отряда «БАРС-22» 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» трое суток добирались до раненого сослуживца, находившегося под огнем противника, передает ТАСС.

По словам медика с позывным Каспер, путь к бойцу занял три дня, после чего его оперативно осмотрели и подготовили к эвакуации.

«Спустя три дня ворвались, быстренько его упаковали, обследовали, осмотрели, все как полагается. Вытащили. Тащили 12 километров. В этот момент я впервые увидел, как 12 часов у меня человек молится в носилках. Это показательный случай, что мы своих не бросаем», – рассказал Каспер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3.

Командир батальона ВС России рассказал о бегстве ВСУ в зоне действия морпехов 155-й бригады.

Морпехи Балтийского флота дали отпор десанту на учениях «Запад-2025».