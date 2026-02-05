  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 09:53 • Новости дня

    Пленный украинский штурмовик рассказал о подготовке без стрельбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильной мобилизации его учили делать только перевязки и практически не давали стрелять.

    Дмитров рассказал о своей подготовке после насильной мобилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время обучения их учили только накладывать перевязки, а стрелять почти не давали. «Нас научили только, как перевязывать руки, ноги, и всё. Толком даже не стреляли», – заявил Дмитров.

    Военнослужащий отметил, что после мобилизации с подчинёнными сначала оказался «на какой-то ферме» практически без еды, а затем их перевели в небольшой дом, где они пробыли ещё несколько дней. Там один из военнослужащих вышел набрать снега для воды и услышал русскую речь, после чего Дмитров как старший вывел себя и двух сослуживцев сдаваться.

    Дмитров подчеркнул, что никто из его группы не хотел участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата задержали его на улице и сразу отправили в учебный центр. Украинец добавил, что неоднократно пытался сбежать и находился в розыске, из-за чего с ним больше не церемонились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди украинских командиров.

    Другой офицер ВСУ также подтвердил случаи пьянства в подразделениях украинской армии.

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    5 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    4 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Российские войска освободили населенные пункты Степановка в Донецкой народной республике и Староукраинка в Запорожской области, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили: «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области».

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в зоне спецоперации около 1390 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 280 человек, «Запад» – до 190, «Юг» – до 165, «Центр» – более 350, «Восток» – более 340, «Днепр» – до 65 военнослужащих.

    Российские средства ПВО за сутки сбили 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие с начала 2026 года взяли под контроль 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    После применения украинских дронов на территории Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, передает ТАСС.

    В результате применения вражеских беспилотников шесть мирных жителей получили различные травмы, сообщили в оперативном штабе региона.

    Власти не уточнили степень тяжести травм и подробности инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили двадцать четыре украинских беспилотника над страной.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

    В течение шести часов средства ПВО сбили двадцать один украинский беспилотник, большинство из которых были зафиксированы в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    4 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    МИД Украины сообщил о военном фокусе переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби уделит основное внимание военным и военно-политическим вопросам, а также вопросам обмена военнопленными, сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    Военные и военно-политические вопросы станут основными темами обсуждения на новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    «В фокусе этих переговоров будут военные и военно-политические вопросы... Есть много нюансов по поводу того, как гипотетически может происходить завершение войны... Интерес украинской стороны узнать, на что настроены россияне и американцы в этом контексте», – заявил Тихий украинскому изданию «Новости.LIVE».

    По словам Тихого, украинская делегация также продолжает работу над гуманитарными вопросами, в частности по теме обмена военнопленными. Подчеркивается, что обсуждение этих тем остается актуальным в рамках переговорного процесса.

    Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.


    5 февраля 2026, 01:15 • Новости дня
    Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».


    5 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Группировка «Север» ликвидировала командира жестокого батальона дроноводов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие из группировки войск «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Рэгби тим» вместе с командиром, это подразделение отличалось особой жестокостью, сообщили в группировке.

    Артиллеристы вычислили и уничтожили позицию расчета БПЛА батальона «Рэгби тим» вместе с командиром, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Отмечается, что это украинское подразделение отличалось особой жестокостью, оно публиковало кадры ударов по уже погибшим бойцам.

    Кроме того, военнослужащие российской группировки продолжили создание полосы безопасности, преодолев до 950 метров в Сумской области и уничтожив вражеские позиции на харьковских рубежах.

    Противник безуспешно пытается перебрасывать резервы для сдерживания российского натиска.

    В Харьковской области военные продавили оборону ВСУ в районе Старицы и юго-западнее Симиновки, заняв важные лесопосадки.

    Общие потери противника за сутки в зоне действия группировки превысили 230 человек, также сожжены танк и станции спутниковой связи. Российская авиация и расчеты беспилотников эффективно поразили пункты управления и склады материальных средств на нескольких направлениях.

    В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о дислокации элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» у границы Днепропетровской и Запорожской областей.

    В прошлые сутки группировка войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    4 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила 72 украинских дрона над пятью регионами

    ПВО сбила 72 украинских дрона над пятью регионами и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО уничтожили множество украинских беспилотников за шесть часов в нескольких регионах страны и над акваторией Азовского моря.

    Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, операции проходили с 14.00 до 20.00 мск 4 февраля.

    О потерях или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны продолжает отслеживать воздушную обстановку в приграничных и прибрежных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон нанес удар по автомобилю в Брянской области, в результате чего пострадали две учительницы.

    Украинские дроны также привели к ранениям шести мирных жителей на территории Белгородской области.

    Средства ПВО сбили за шесть часов 21 украинский беспилотник, большинство которых зафиксировали над Белгородской и Волгоградской областями.

    4 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Над Мелитополем обнаружили несколько БПЛА на высоте около 100 метров

    Балицкий: ВСУ запустили дроны над Мелитополем на высоте около 100 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Мелитополем обнаружены дроны на высоте около 100 метров, в городе действует система ПВО и сохраняется угроза атак БПЛА, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    ВСУ запустили дроны над Мелитополем на высоте около 100 метров, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, в последнее время над городом фиксируется высокая частота появления вражеских беспилотников. Глава региона отметил, что сохраняется угроза атак БПЛА по всей Запорожской области.

    Балицкий обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации ситуации, а также воздержаться от съёмки работы систем ПВО. Он подчеркнул важность соблюдения личной безопасности и рекомендовал не выходить на открытые пространства.

    Кроме того, губернатор заверил, что все оперативные службы и силы ПВО находятся в полной готовности и продолжают мониторинг обстановки.

    Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удары по технике энергокомпаний в Запорожской области.

    4 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    Гладков застрял в лифте во время перебоев со светом в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался заблокирован в лифте из-за отключения электроэнергии в Белгороде.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался заблокирован в лифте из-за отключения электричества в Белгороде, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время перебоев с электроснабжение после ракетного удара ВСУ.

    «Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытался понять, когда приедет бригада», – рассказал Гладков в прямом эфире.

    По его словам, несмотря на происшествие, он все же успел на важное совещание, так как были заранее подготовлены четкие инструкции для подобных ситуаций.

    Глава региона отметил, что инструкции помогли ему и другим жителям минимизировать последствия отключения электроэнергии. Гладков подчеркнул: благодаря слаженной работе оперативных служб люди не испытали серьезных неудобств.

    Ранее Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородскому району, в результате которого были повреждены объекты энергетики.

    На местах работают восстановительно-аварийные бригады для полного возобновления электроснабжения.

    Во время отключения электричества рок-музыкант Валерий Кипелов продолжил концерт в белгородском ДК «Энергомаш» при поддержке зрителей.

    5 февраля 2026, 05:45 • Новости дня
    Марочко сообщил об эвакуации населения и предприятий города Запорожья

    Tекст: Катерина Туманова

    Находящийся под контролем Киева город Запорожье начали эвакуировать на фоне продвижения ВС России к городу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, группировка ВСУ в Запорожье «под плотным огневым воздействием» российских сил.

    Ранее, 2 февраля эксперт сообщал, что российские бойцы начали наступать на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине остановили поезда между Днепропетровском и Запорожьем. Российские военные уничтожили девять роботов ВСУ под Купянском. Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.


    5 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Российские военные уничтожили девять роботов ВСУ под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе боев на купянском направлении ликвидированы девять наземных робототехнических комплексов противника и станция спутниковой связи Starlink, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Запад» успешно пресекли попытку наступления украинских сил в районе Благодатовки, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В результате боестолкновения ликвидированы шесть боевиков.

    «На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка. Уничтожено шесть боевиков», – сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Офицер также сообщил об уничтожении девяти наземных робототехнических комплексов противника.

    Расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе снаряд HIMARS и два управляемых авиационных боеприпаса. Также перехвачены 19 беспилотников самолетного типа и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров.

    Кроме того, российские бойцы выявили и уничтожили 51 пункт управления БПЛА. Ликвидирована и станция спутниковой связи Starlink.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенными пунктами Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области.

    До этого сообщалось, что российская армия с начала 2026 года освободила 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.

    4 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Штурмовики «Востока» застали боевиков ВСУ врасплох в Придорожном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военнослужащим в населенном пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки «Восток».

    Российские штурмовые подразделения успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Придорожное в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащих группировки «Восток», в бою им противостояли не просто мобилизованные, а «конкретные боевики», подготовленные к упорному сопротивлению.

    Разведчик с позывным «Данзик» рассказал: «Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики». По данным военных, в ходе штурма одного из опорных пунктов было уничтожено до семи украинских военнослужащих.

    Штурмовик с позывным «Аквамен» сообщил, что противник находился на своих позициях и пытался организовать сопротивление, однако был застигнут врасплох. По его словам, украинские бойцы не успели среагировать и были дезорганизованы быстрыми действиями российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.

    Военные освободили Симиновку в Харьковской области.

    Армия России освободила Павловку и Новопавловку в ДНР.

    4 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Военкомат Волынской области похитил настоятеля храма УПЦ

    Сотрудники военкомата Волынской области похитили настоятеля храма УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волынской области настоятель храма Украинской православной церкви Иоанн Чирик был похищен у подъезда дома, где проживал с семьей.

    Сотрудники военкомата в Волынской области похитили священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Чирика, пишет РИА «Новости». Информация о похищении появилась на Telegram-канале украинского телеканала «Первый казацкий». В сообщении говорится: «Работники ТЦК (территориальный центр комплектования) похитили настоятеля храма »Живоносный Источник« УПЦ поселка Городилец отца Иоанна Чирика».

    По уточненным данным, инцидент произошел у подъезда дома, где священник снимал квартиру вместе с семьей. В среду в интернете появились фотографии Чирика уже в военной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ.

    Ранее военкомат уже в Хмельницкой области похитил настоятеля храма УПЦ. А в Черкасской области сотрудники военкомата вывезли священника УПЦ Константина Волового из дома, несмотря на его право на отсрочку.

    4 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Две учительницы ранены ударом дрона ВСУ по машине в Брянской области

    Две учительницы получили ранения в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате целенаправленного удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы, сообщили власти региона.

    В результате атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в Стародубском муниципальном округе Брянской области пострадали две учительницы приграничных школ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По данным главы региона, удар был нанесен по гражданскому автомобилю в селе Демьянки.

    «ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий», – отметил Богомаз.

    Пострадавшие учительницы были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

    Накануне в селе Подывотье Севского района атака беспилотников привела к ранению водителя и уничтожению техники агрохолдинга.

    А в понедельник Климовском районе мирный житель получил ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль.

    4 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА над Россией

    Минобороны России сообщило о перехвате 21 украинского БПЛА в четырех областях

    Tекст: Мария Иванова

    В течение шести часов средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник, большая часть которых была зафиксирована в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    Дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа за шесть часов, сообщается в канале Max Минобороны России.

    По данным ведомства, атаки произошли с 8.00 до 14.00 по московскому времени сразу над четырьмя регионами страны.

    Наибольшее количество беспилотников – по девять – сбито над Белгородской и Волгоградской областями. Еще два беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, один – над Курской областью.

    Минобороны России подчеркивает, что все объекты были успешно перехвачены, угрозы для гражданских объектов и жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области.

    За минувшую ночь российские военные нейтрализовали 24 украинских беспилотника над территорией России.

