Пленный украинский штурмовик рассказал о подготовке без стрельбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дмитров рассказал о своей подготовке после насильной мобилизации, передает РИА «Новости».

По его словам, во время обучения их учили только накладывать перевязки, а стрелять почти не давали. «Нас научили только, как перевязывать руки, ноги, и всё. Толком даже не стреляли», – заявил Дмитров.

Военнослужащий отметил, что после мобилизации с подчинёнными сначала оказался «на какой-то ферме» практически без еды, а затем их перевели в небольшой дом, где они пробыли ещё несколько дней. Там один из военнослужащих вышел набрать снега для воды и услышал русскую речь, после чего Дмитров как старший вывел себя и двух сослуживцев сдаваться.

Дмитров подчеркнул, что никто из его группы не хотел участвовать в боевых действиях. Он также рассказал, что попал на фронт после того, как сотрудники военкомата задержали его на улице и сразу отправили в учебный центр. Украинец добавил, что неоднократно пытался сбежать и находился в розыске, из-за чего с ним больше не церемонились.

