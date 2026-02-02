Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Барвиновки, Воздвижевки, Бойково, Зарницы в Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области, сообщается в канале Max Минобороны России.

Противник при этом потерял более 320 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств.

В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ возле Запасного, Веселянки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.

Уничтожены до 45 военнослужащих и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Тернов в Сумской области и города Сумы.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Революционным, Зыбино и Нестерным.

При этом противник потерял до 250 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), Кутьковки, Паламаревки, Петровки Грушевки, Осадьковки и Новоплатоновки в Харьковской области.

Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, также утрачены бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Степановки, Липовки, Никифоровки и Константиновки в ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Гришино, Святогоровки и Красноярского в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские военнослужащие освободили Зеленое в Харьковской области. Днем ранее они освободили Сухецкое в ДНР. А в пятницу они зачистили от противника Симиновку в Харьковской области.