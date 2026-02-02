Страховщики выступили против обязательного взыскания выплат с виновников ДТП

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители отрасли не поддерживают идею парламентариев о безальтернативном взыскании денег с водителей, виновных в ДТП с опасными нарушениями, заявили в РСА, передает РИА «Новости».

«Предложенная инициатива обязательного регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред, не поддерживается страховым сообществом», – заявили в союзе.

Авторы поправок хотели обязать компании требовать компенсацию, если доказан умысел или опьянение водителя. Однако эксперты указали на отсутствие законного механизма для оперативного получения сведений о должнике.

Также в союзе удивились предложению применять разные судебные процедуры к нарушителям, назвав это сомнительной сегрегацией. Там не понимают, почему для бесправных водителей предусмотрено исковое производство, а для скрывшихся с места аварии – упрощенное приказное.

Кроме того, в законопроекте не прописаны сроки предъявления требований. Остается неясным и то, какие санкции ждут страховщика в случае отказа от преследования виновника происшествия.

Ранее в Госдуме предложили инициативу, обязывающую страховые компании предъявлять регрессные требования к водителям, устроившим аварию умышленно или в нетрезвом виде.