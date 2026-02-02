Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
В Госдуме предложили взыскивать выплаты с пьяных виновников ДТП
Парламентарии подготовили инициативу, обязывающую страховые компании предъявлять регрессные требования к водителям, устроившим аварию умышленно или в нетрезвом виде.
Межфракционный законопроект, направленный на изменение правил ОСАГО, поступит на рассмотрение нижней палаты парламента в понедельник, передает РИА «Новости».
Проект закона направлен на «более эффективное и справедливое» формирование тарифной политики по ОСАГО, отмечается в пояснительной записке.
Документ предполагает обязанность Банка России публиковать статистику регрессных требований. Страховщики должны будут взыскивать средства с виновников аварий при наличии умысла или состояния опьянения.
Это положение призвано исключить случаи добровольного отказа компаний от получения денег с недобросовестных водителей.
Авторы предлагают разрешить оплату требований через инфраструктуру электронного правительства для лучшего информирования граждан. Кроме того, на взыскание средств по ОСАГО с отдельных лиц распространят упрощенное приказное судопроизводство.
Напомним, в Новосибирске осенью пресекли деятельность группы, организовавшей 60 фиктивных аварий для получения выплат от страховщиков, сумма ущерба превысила 4 млн рублей.