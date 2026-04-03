Академика РАН Горбунову назначили новым ректором «Сколтеха»

Tекст: Денис Тельманов

Академика РАН Юлию Горбунову назначили новым ректором Сколковского института науки и технологий после истечения срока полномочий Александра Кулешова, сообщает ТАСС.

Временно исполнявший обязанности ректора Александр Сафонов теперь займет пост главного конструктора института.

Горбунова считается одним из ведущих российских химиков, она автор более 500 научных работ и обладатель множества государственных и профессиональных наград.

В пресс-службе вуза подчеркнули, что Горбуновой предстоит сосредоточиться на работе по приоритетным технологическим направлениям, а также на координации с институтами РАН и ведущими университетами.

Горбунова заявила: «В числе ключевых задач – работа по приоритетным технологическим направлениям, координация с институтами РАН и ведущими университетами для решения задач, важных для страны, а также создание лабораторий с мировыми вузами-партнерами».

Кроме того, новым председателем попечительского совета «Сколтеха» назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а его заместителем стал Виктор Вексельберг.

Новое руководство планирует превратить институт в лидера среди технологических университетов России и обеспечить его глубокую интеграцию в систему научных и образовательных организаций страны.

