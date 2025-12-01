Академик Покровский: Каждый сотый человек в России заражен ВИЧ

Tекст: Мария Иванова

В России на сегодня ВИЧ-инфекцией заражены 1 млн 250 тыс. человек, что составляет свыше 1% населения, сообщает ТАСС. Об этом объявил академик РАН Вадим Покровский на пресс-конференции.

По его словам, риски заражения велики: среди взрослых от 15 до 50 лет доля инфицированных превышает 1%, а в группе мужчин 40-45 лет этот показатель достигает 4%, то есть 1 из 25 мужчин заражен.

Покровский подчеркнул, что масштабы проблемы серьезны не только для России, но и для всего мира: по оценкам, 40 млн человек во всех странах живут с ВИЧ, а в 2023 году Всемирная организация здравоохранения ожидает появления еще 1 млн 400 тыс. новых случаев. Эксперт отметил высокую стоимость и сложность лечения, призвав максимально внимательно относиться к профилактике заражения.

Он отметил, что распространение ВИЧ-инфекции охватило практически все регионы страны, включая территории, где ранее заболевание не фиксировалось – новые случаи регистрируются даже в Чукотке и Хакасии. По данным специалиста, ежегодно на ВИЧ тестируются более 50 млн россиян.

Вместе с тем, как указал Покровский, до 75% новых случаев заражения происходит через половой путь от мужчин к женщинам. Эксперт выразил обеспокоенность отсутствием полноценного полового воспитания среди детей и подчеркнул важность просвещения и профилактики, чтобы остановить рост заболеваемости.

1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Эта дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, чтобы обратить внимание на масштабы эпидемии и важность мер профилактики.

Ранее сообщалось, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в России снизилось на 11% в 2024 году.

При этом социально значимые заболевания, включая ВИЧ-инфекцию, занимают около 80% в структуре всех смертей на территории России.

Летом отмечалось, что Россия заняла лидирующие позиции по тестированию населения на ВИЧ.