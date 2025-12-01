По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2024 году снизилось на 11%
В 2024 году зафиксировано сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 11%, а охват тестированием вырос до 37%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сохраняется ежегодный тренд на снижения числа новых случаев заболевания: в 2024 году оно составило чуть менее 48,5 тыс. без учета новых регионов, что на 11 % меньше аналогичного показателя годом ранее. Охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%», – приводит слова Мурашко ТАСС.
Россия, по его словам, по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире по борьбе с этим заболеванием среди мировых систем здравоохранения.
Мурашко также сообщил, что охват антиретровирусной терапией на конец 2024 года достиг примерно 90,5%, что выше целевого показателя государственной стратегии почти на 3 процентных пункта.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
