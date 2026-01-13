Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

«Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.