Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.11 комментариев
Председатель иранского парламента пообещал Трампу «незабываемый урок»
Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны президента США Дональда Трампа, заявил председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.
Галибаф, обращаясь к участникам манифестации в Тегеране, подчеркнул, что если американский лидер примет решение атаковать исламскую республику, то получит «незабываемый урок», передает ТАСС.
Он обратился напрямую к Трампу со словами: «Мы слышали, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок».
Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.
Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.