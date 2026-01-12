МВФ сообщил о январском платеже Киева по долгу около 180 млн долларов

МВФ: Киев должен выплатить 12 января около 180 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

В понедельник Украина должна выплатить Международному валютному фонду 179,6 млн долларов. Эта сумма эквивалентна 125 737 500 СДР – специальным правам заимствования, которые используются как расчетная единица фонда. Согласно графику МВФ, в 2024 году Украина должна погасить в общей сложности более 2,8 млрд долларов с учетом процентов по кредиту, передает ТАСС.

В 2025 году выплаты составят 1,9 млрд долларов, в 2028 – 1,4 млрд долларов, в 2029 – 2,3 млрд долларов, а в 2030 – 2,28 млрд долларов. В рамках программы расширенного финансирования, одобренной в 2023 году, Киев уже получил от фонда 11,45 млрд долларов.

Программа EFF рассчитана на 2023–2027 годы, ее общий объем составляет 15,6 млрд долларов. Однако Украина уже обратилась к МВФ с инициативой о создании новой программы поддержки. Руководитель миссии фонда по Украине Гэвин Грей отметил, что нехватка финансирования украинского бюджета в 2026–2029 годах может достичь 136,5 млрд долларов. В 2026–2027 годах ожидается остаточный дефицит примерно в 63 млрд долларов.

Ранее Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.

Киев может нуждаться во внешнем финансировании в объеме более 136 млрд долларов в ближайшие четыре года.

Международный валютный фонд и Киев достигли предварительного соглашения по новой программе финансирования на сумму около 8,2 млрд долларов.

