  • Новость часаТанкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    В Новокузнецке погиб родившийся после пятой попытки ЭКО ребенок
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    7 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 16:04 • Новости дня

    На Дунае в Румынии затонула баржа с удобрениями

    В Румынии затонула баржа с удобрениями, возник риск загрязнения Дуная

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе румынского города Зимнича затонула баржа с азотными химическими удобрениями, что создало угрозу загрязнения реки Дунай, отмечают местные СМИ

    Баржа, перевозившая более 1100 тонн азотных химических удобрений, затонула на Дунае рядом с городом Зимнича, передает РИА «Новости» со ссылкой на Digi24. Инцидент произошел после того, как несколько дней назад члены экипажа сообщили о риске затопления судна. Во вторник судно вместе с грузом полностью ушло под воду.

    В сообщении телеканала указывается, что произошедшее создало реальную угрозу загрязнения Дуная химическими веществами. Представители национальной компании «Воды Румынии» уже взяли пробы воды для анализа степени возможного загрязнения и его влияния на окружающую среду.

    Власти связались с экипажем баржи и компанией-владельцем судна, чтобы согласовать действия по ликвидации последствий аварии. Им было поручено принять меры для устранения угрозы загрязнения реки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе порта Одессы затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери.

    До этого в октябре 2025 года службы Румынии искали грузовое судно, затонувшее у берегов Варны, на борту которого находились десять моряков.

    Ранее в ходе учений НАТО Saber Guardian 23 в Румынии на реке Борча затонул бронетранспортер Piranha 3.

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ухудшение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсиа, лидерами двух крупнейших фракций Европарламента, ставит под угрозу реализацию планов Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, сообщает Politico.

    Обострение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсия, лидерами Европейской народной партии и группы социалистов и демократов, стало одной из главных проблем для Европарламента, пишет Politico.

    Их противостояние началось еще в 2019 году, когда Гарсия отказалась поддержать кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии, что положило начало затяжной вражде.

    В последние годы напряжение только усилилось на фоне того, что ЕНП стала поддерживать ультраправых для продвижения своих инициатив, а социалисты усилили критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен за сближение с консервативными силами. Источники в Европарламенте отмечают, что разногласия между двумя крупнейшими фракциями делают голосования менее предсказуемыми и подрывают традиционную стабильность работы законодательного органа.

    Публично Вебер и Гарсия заявляют о рабочем диалоге, однако сотрудники и депутаты подчеркивают, что взаимное недоверие сохраняется уже шесть лет. Вебер считает Гарсию слабой из-за внутренних разногласий в S&D, а Гарсия обвиняет Вебера в чрезмерном сближении с ультраправыми ради политических выгод.

    На пленарных заседаниях конфронтация нередко выходит за рамки политической полемики, переходя в личные нападки. Это особенно проявилось после выборов 2024 года, когда ЕНП и социалисты стали чаще выступать с противоположных позиций по вопросам экологии и миграции. В результате коалиция, поддерживающая фон дер Ляйен, оказалась под угрозой.

    В преддверии новых кадровых перестановок в 2027 году борьба за ключевые посты между ЕНП и социалистами обещает только усилиться. Внутрипартийное давление на Гарсию возрастает, а попытки наладить личные отношения между лидерами пока остаются безуспешными.

    Ранее глава Ассоциации вооруженных сил Германии Фабио Де Мази передал свой спор с Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия контактов с оружейниками.

    Урсула фон дер Ляйен в октябре поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2025 году встал вопрос о существовании Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин Израиля был вынужден вернуться в Россию после того, как эстонские пограничники признали его самовар подпадающим под санкции.

    Власти Эстонии не разрешили въезд гражданину Израиля, который пытался пересечь границу с самоваром, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 6 января на контрольно-пропускном пункте в Нарве, когда мужчина направлялся на территорию Эстонии и проходил контроль по зеленому коридору.

    Как отмечает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, во время дополнительной проверки в багаже израильтянина был найден самовар, который попал под действие санкций. Представители ведомства пояснили, что предмет был признан запрещенным к ввозу на территорию Эстонии.

    Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

    Напомним, что Эстония занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (23)
    13 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В итальянском Кастильон-Фьорентино разразилась неизвестная смертельная болезнь

    В итальянском Кастильон-Фьорентино за девять дней года умерли 14 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В провинции Ареццо несколько городов охвачены неизвестной смертельной болезнью, которая убивает людей похлеще эпидемии COVID-19, как отметил мэр Кастильон-Фьорентино Марио Аньелли в соцсетях.

    «В Кастильон-Фиорентино, втором по величине муниципалитете Ареццо-Вальдикиана, в начале 2026 года умирает слишком много людей. Мэр Марио Аньелли забил тревогу в посте в соцсети, подробно изложив цифры: 14 гробов за первые десять дней года, что составляет более 10% от общего числа смертей за весь 2025 год, которое ранее составляло 133 человека», пишет – Corriere Fiorentino.

    Трижды избранный мэр Аньелли не знает, чем объяснить происходящее.

    «Мы дошли до того, что наши похоронные часовни, в частности, часовни церкви Мисерикордия на кладбищенском комплексе, постоянно переполнены. Похороны следуют одна за другой. И иногда этого недостаточно. <...> Такого никогда раньше не случалось, даже во время пандемии COVID-19», – признался он.

    С понедельника продолжатся исследования, возможно, с участием врачей из Кастильоне и местного управления здравоохранения Юго-Восточной Тосканы.

    Опасения связаны с сокращением населения , поскольку только мигранты поддерживают численность населения муниципалитета, насчитывающего почти 13 тыс. жителей.

    Однако газета сделала обзор и выяснила, что среди умерших большинство – люди в возрасте за 80 и 90 лет, есть неизлечимо больные онкологии. Ни один из умерших не погиб из-за врачебной халатности. Есть вероятность, что в городе просто трагический пик естественного ухода пожилых людей. Но это лишь версия газеты.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Politico: В ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь Украине, включая вопрос приоритетов для европейских производителей, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза разошлись во мнениях о том, как распределять 90 млрд евро на военную помощь Украине, передает ТАСС.

    По данным издания Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть средств должна быть потрачена на закупку американских вооружений, в частности, комплексов ПВО, ракет и оборудования для F-16, так как европейские компании не могут оперативно поставить такие системы.

    Франция, а также Греция и Кипр настаивают, чтобы приоритет в распределении контрактов имели европейские производители. Европейские дипломаты, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что большинство стран ЕС поддерживают право Киева самостоятельно выбирать оружие. Однако Франция выступает против закупок у третьих стран, указывая на важность поддержки собственного ВПК.

    В письме правительства Нидерландов отмечается, что минимум 15 млрд евро стоит зарезервировать для закупок вооружений у третьих стран, поскольку оборонный комплекс ЕС не может быстро удовлетворить все потребности Украины.

    В письме правительства Германии говорится, что ограничения на закупки у третьих стран могут помешать обороне Киева. Также Берлин предложил учитывать объем финансовой помощи странам ЕС Украине при распределении контрактов, что дает преимущество германскому ВПК.

    Европейские дипломаты выражают недовольство позицией Франции, подчеркивая, что речь идет прежде всего о поддержке Украины, а не о выгоде для бизнеса. По словам одного из источников издания, даже если Франция попытается наложить вето на окончательный план, решение может быть принято большинством голосов стран ЕС.

    Ранее Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для комплекса Patriot.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Филиппо заявил о создании армии ЕС для помощи Киеву, а не Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».

    Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».

    Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.

    Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Санкционная политика Евросоюза привела страны объединения к экономической стагнации, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ЕС.

    По словам Володина, экономика стран Евросоюза не показывает роста, а действующие лидеры этих государств должны задуматься о последствиях своей политики. Он отметил: «Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций.

    Ранее санкционные списки ЕС дополнили 17 физических лиц и четыре организации из России. Также совет Евросоюза ввел санкции против 41 нефтяного танкера, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 08:53 • Новости дня
    ЕС пригрозил санкциями X, если Маск не исправит Grok

    ЕС пригрозил санкциями X за алгоритмы искусственного интеллекта Grok

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Хенна Вирккунен. потребовала от Илона Маска срочно изменить работу Grok из-за появления запрещенного контента – иначе социальная сеть X может столкнуться с ограничениями согласно закону ЕС о цифровых услугах.

    Американский миллиардер Илон Маск должен срочно исправить алгоритмы искусственного интеллекта Grok, иначе Евросоюз примет меры в рамках Закона о цифровых услугах, заявила еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

    В соцсети X она написала: «Теперь компании Х необходимо исправить свой инструмент искусственного интеллекта в ЕС, и сделать это нужно быстро. В противном случае мы без колебаний задействуем DSA в полной мере для защиты граждан», передает ТАСС.

    Вирккунен подчеркнула, что считает «ужасным» использование Grok для создания и распространения изображений обнажённых женщин и детей. Она добавила, что Еврокомиссия уже начала расследование и обязала X сохранять внутренние документы, связанные с деятельностью искусственного интеллекта.

    Расследование против X в Евросоюзе стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который требует от интернет-платформ удалять запрещённый в ЕС контент без решения суда.

    8 января Еврокомиссия обвинила X в генерации при помощи Grok антисемитского и педофильского контента. Власти также обязали платформу до конца 2026 года сохранять все документы, связанные с нейросетью Grok, что говорит о подготовке новых юридических мер против X.

    Между тем лава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки платформы X, чтобы скрыть свою настоящую позицию по отношению к Дональду Трампу. Сам Илон Маск назвал правительство Британии фашистским.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш раскрыл тайные поставки оружия на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Предыдущее правительство Чехии тайно выделило более 17 млрд крон (около 822 млн долларов) на оружие для Киева, при этом детали сделки оставались сверхсекретными до последнего времени, сообщил действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

    По словам Бабиша, предыдущий кабинет министров под руководством Петра Фиалы тайно направил Украине вооружение на сумму 17,1 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 822 млн долларов, передает ТАСС.

    Бабиш подчеркнул, что эти средства были выделены из чешского бюджета без широкой огласки, а сама операция была максимально засекречена.

    Он также отметил, что нынешнее правительство больше не планирует финансово поддерживать поставки вооружения Киеву, но продолжит координировать европейские инициативы по военной помощи для других иностранных партнеров.

    Бывший премьер-министр Чехии Фиала подверг критике раскрытие этой информации, заявив, что это может поставить под угрозу безопасность людей и компаний, задействованных в поставках оружия.

    Бабиш ранее обещал отменить участие Чехии в так называемой «снарядной инициативе», однако после переговоров в Париже с лидерами «коалиции желающих» изменил свою позицию и поддержал сохранение проекта без финансового вклада со стороны республики.

    Инициативу по поставке снарядов Украине поддерживает президент Чехии Петр Павел, в то время как против нее выступает движение SPD, входящее в правящую коалицию. Глава движения Томио Окамура, согласно чешским СМИ, сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне руководства коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек выступил против проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США.

    На здании правительства Чехии теперь размещен флаг Евросоюза вместо украинского.

    Чешское правительство отказывается выделять средства из бюджета на инициативу по поставке снарядов для ВСУ, однако программа может продолжаться за счет других стран.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:15 • Новости дня
    Швейцария вслед за ЕС расширила санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Швейцарии приняли решение о расширении антироссийских санкций, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Власти Швейцарии обновили список антироссийских санкций в соответствии с последними решениями Евросоюза, передает ТАСС. В расширенный перечень были включены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно.

    Федеральный совет Швейцарии сообщил, что с 13 декабря страна начнет выполнять положения девятнадцатого пакета санкций Евросоюза против России.

    Между тем, экспорт Евросоюза на российский рынок сократился на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций, что принесло странам Евросоюза потери в 48 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме нейтрального посредника.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:45 • Новости дня
    В Эстонии опечатка в законе привела к отмене налога для онлайн-казино

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Эстонии из-за опечатки в одобренном законе онлайн-казино фактически освободили от налоговых обязательств на текущий год.

    Опечатка в тексте принятого в декабре законопроекта о налоге на азартные игры в Эстонии привела к тому, что в 2026 году онлайн-казино оказались вне налогового регулирования.

    ак пишет РБК, ссылаясь на ERR, «азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года, то есть те казино-игры, которые ведутся через интернет, в этом году не облагаются налогом».

    Изначально коалиция планировала не отменять полностью налог для дистанционных азартных игр, а поэтапно снижать его ставку с шести до четырех процентов. Однако из-за допущенной ошибки онлайн-казино получили полное освобождение от налогообложения. Уточняется, что ошибку обнаружил юрист одной из компаний, работающих в сфере азартных игр, уже после того, как закон вступил в силу.

    По предварительным оценкам, теперь потребуется не менее месяца для внесения необходимых изменений и восстановления налогообложения дистанционных азартных игр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Эстонии ввели отдельную плату за балансирующую мощность с января 2026 года в размере 3,73 евро за мегаватт-час.

    На фоне ухудшения социально-экономического положения в стране отмечен рост преступности. А уровень мошенничества увеличился на 25%.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Нидерланды поддержали закупку Киевом оружия США за счет ЕС

    Нидерланды предложили разрешить Украине закупать вооружение в США за счет ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств, сообщила газета Het Financieele Dagblad.

    По данным Het Financieele Dagblad, Нидерланды считают необходимым предоставить Украине право использовать европейские средства для закупки вооружения не только у производителей Евросоюза, но и у третьих стран, включая США, передает ТАСС.

    Речь идет о сумме в 90 млрд евро, которые ЕС планирует выделить Киеву на 2026–2027 годы в виде беспроцентного займа. Нидерланды обеспокоены тем, что разрабатываемые Брюсселем правила предоставления займов могут обязывать Киев тратить эти средства только на закупку вооружений у европейских компаний для поддержки промышленности ЕС.

    Власти королевства отмечают, что такие ограничения навредят обороноспособности Украины, поскольку значительная часть техники, а также запчасти и боеприпасы для истребителей F-16 и комплексов Patriot поступают из США. В связи с этим Нидерланды предлагают разрешить Киеву закупать вооружения на сумму не менее 15 млрд евро у американских или других производителей за счет европейских кредитов. Сейчас среди стран Евросоюза отсутствует единство по этому вопросу: Франция настаивает на правилах, которые обязывали бы Украину расходовать европейские средства только внутри ЕС.

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Евросоюз согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовая демонстрация фермеров с сотнями тракторов привела к перекрытию центральных улиц французской столицы в знак протеста против торгового соглашения с МЕРСОКУР.

    Около 350 тракторов участвуют в протесте, организованном профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs, передает ТАСС со ссылкой на полицию Франции.

    Блокированы оказались набережная Орсе и дорога перед Национальным собранием Франции, а также несколько мостов и центральных улиц города. Колонна техники растянулась более чем на километр. Протест продлится до 18.00 по местному времени.

    В ходе акции фермеры развернули транспарант с лозунгом «Крестьянское восстание возобновляется».

    Официальный представитель правительства Мод Брежон заверила, что премьер-министр вынес на обсуждение ряд вопросов, связанных с сельским хозяйством, и напомнила о запрете ввоза ряда продуктов с запрещенными во Франции пестицидами. Она подчеркнула, что продолжается диалог о МЕРСОКУР, а также обсуждаются вопросы доходов, водных ресурсов и климатических изменений.

    Соглашение между ЕС и МЕРСОКУР было заключено 6 декабря 2024 года, однако для вступления его в силу требуется одобрение всех стран-участников.

    Напомним, в ЕС поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой. При этом в Европе прошли массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:08 • Новости дня
    Евродепутат предложила способ давления на США по вопросу Гренландии

    Евродепутат Айе: Госдолг США можно использовать для давления в вопросе Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер фракции «Обновление Европы» в Европарламенте Валери Айе предложила использовать американский госдолг, которым владеет Евросоюз, в качестве инструмента давления на США по вопросу Гренландии.

    «У нас есть рычаги воздействия на американский госдолг. Евросоюз владеет активами на сумму 1500 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Соединенные Штаты должны рефинансировать несколько триллионов долларов в год. Это очень эффективное оружие, которое мы до сих пор не использовали, но, возможно, нам придется его использовать, и не нужно этого бояться», – заявила Айе, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Евросоюз может перекрыть американским компаниям доступ на свой рынок, который насчитывает 450 млн потребителей.

    Также евродепутат подчеркнула, что возможность прекращения существования НАТО в случае нападения Трампа на Гренландию является важным политическим сигналом. По ее мнению, американское общество и политики высоко оценивают роль НАТО, в отличие от Трампа, что можно использовать в качестве рычага давления.

    Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский выразил мнение, что Соединенные Штаты могут вскоре взять под контроль Гренландию, а европейские страны, несмотря на недовольство, не станут этому препятствовать.

    Конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата, заявив о необходимости укрепления национальной безопасности США в Арктике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках
    Верховная рада одобрила отставку министра обороны Украины Шмыгаля
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации