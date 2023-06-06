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Бронетранспортер Piranha затонул во время учений НАТО в Румынии
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Бронетранспортер Piranha 3 затонул в ходе учений НАТО «Saber Guardian 23» во время пересечения реки Борча.
Инцидент произошел в ходе учений на территории Румынии, сообщает портал Defence Romania, передает РИА «Новости».
Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Масштабные учения «Saber Guardian 23» проходят с участием 10 тыс. военных из 13 стран, а также привлечено 1700 единиц техники. Учения стартовали 29 мая и должны завершиться 9 июня. В учениях принимают участие 13 стран НАТО.
Российские войска подбили на Южно-Донецком направлении восемь «Леопардов»
Минобороны России сообщило о потере Украиной восьми «Леопардов» и трех АМХ-10 на Южно-Донецком направлении
Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении 28 танков, включая произведенные в Германии «Леопарды» и французские АМХ-10, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь «Леопардов» и три колесных танка АМХ-10. Кроме того, ВСУ потеряли 109 боевых бронированных машин.
Напомним, как сообщило российское военное ведомство, общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих.
Высокопоставленный украинский военный ликвидирован в ходе СВО
В ходе российской специальной военной операции на Украине ликвидирован полковник ВСУ Макаев
Убит начальник отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Александр Макаев, сообщила Болградская районная администрация Одесской области Украины.
Районная администрация рассказала о смерти Макаева в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России). Обстоятельства смерти не сообщаются.
Напомним, с воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья. Минобороны Украины заявило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление.
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
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В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.
После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.
Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.
В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».
Порошенко назвал три варианта завершения кризиса на Украине
Порошенко в качестве путей завершения кризиса на Украине назвал «победу», «израильское решение» и «афганский вариант»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть три возможных сценария завершения украинского кризиса: «победа», «израильское решение» или «афганский вариант». По его словам, минские соглашения были нужны, чтобы вооружить Украину.
Во вторник он заявил, что «лучшим переговорщиком» являются вооруженные силы Украины, которые «в ближайшие часы» должны начать «общую атаку». По мнению Порошенко, только членство в НАТО обеспечит Украине безопасность, какие-либо другие «гарантии» на это не способны, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.
Оценивая три возможных сценария завершения украинского кризиса, Порошенко заявил: «Говорят, все устали от войны и мы можем сами защищаться, потому что у нас достаточно оружия. Только в отличие от Израиля перед нами не палестинцы, а ядерная держава». Кроме того, он не исключил, что Запад бросит Украину, как Афганистан. По его мнению, это приведет к «дальнейшей российской угрозе».
Порошенко сказал, что «минские соглашения провалились, но они были нужны». Он сообщил, что сразу после их подписания позвал на Украину «натовских инструкторов, купил оружие и технику». Он отметил, что в период его президентства Украина «построила армию». «Так, в 2022 году <…> у нас было 150 тыс. человек, готовых противостоять», – сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден снял санкции, препятствовавшие поставкам оружия. «Но именно мы выстроили живой щит сопротивления», – заявил Порошенко, добавив, что «с Минском» он «выиграл время». Сейчас у Украины «есть оружие, деньги и союзники», сказал бывший президент. По его словам, он потратил из личных средств 70 млн долларов на вооружение для ВСУ после начала российской специальной военной операции.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Группировка российских войск «Восток» рассказала об уничтожении танков ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов рассказал об уничтожении танков ВСУ
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал об уничтожении украинских танков российскими войсками на Южно-Донецком направлении.
Как сообщил Чехов, на Южно-Донецком направлении украинским войскам не дали перейти в наступление: уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожено три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов в районе Ольговского.
Кроме того, пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского. Российская ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении российская артиллерия поразила опорный пункт ВСУ у Степового, станцию РЭБ и живую силу противника у Новоданиловки, а также пункты временной дислокации украинских военных у Новоандреевки и Щербаков. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена «Мста-Б» ВСУ у Червоной Криницы.
В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по трем группам аэромобильной бригады вооруженных сил Украины, которые пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.
Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам ВСУ у Петровского, Невского и Торского.
На Сватовском направлении российская артиллерия нанесла удар по позиции механизированной бригады ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовых автомобиля. У Нововодяного российскими ЗРК уничтожены беспилотники ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS.
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись ракетных ударов Су-25 по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Сообщается, что Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ. Пуски ракет производились «с малых высот, «грачи» осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета».
Напомним, Минобороны сообщило, что общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10), 109 боевых бронированных машин. Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области.
Российская «Верба» сбила прикрывавший украинский десант самолет ВСУ
Российские зенитчики сбили прикрывавший украинский десант Су-25 в Херсонской области
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области; прикрывавший военных украинский самолет Су-25 сбит зенитчиками российской группировки войск «Днепр», сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», высадить десант ВСУ пытались в районе населенного пункта Бабино при поддержке двух Су-25. Один самолет был сбит российскими зенитчиками из ПЗРК «Верба», второй, «не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался». Обломки сбитого самолета упали у Осокоровки, которая расположена на правом берегу, подконтрольном ВСУ.
На прошлой неделе российские средства ПВО также сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Самолет сбили возле поселка Золотая Балка.
Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра
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Вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Вместе с тем прямой угрозы Запорожской АЭС пока нет. Однако перед нами возникает угроза десантирования противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС.
«В настоящий момент никаких рисков для ЗАЭС нет. Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.
«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – резюмирует Рогов.
Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. При этом сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление станции потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует.
Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он.
Между тем уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Леонтьев подчеркнул, что разрушения нанесли гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению». По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
Как рассказал информатор, в настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в 1,5 тыс. военных
Минобороны России сообщило о потере ВСУ на Южно-Донецком направлении 1,5 тыс. военных и 28 танков
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Общие потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10), 109 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны России.
Как сообщило Минобороны в Telegram, в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки российских войск «Восток» позволили остановить ВСУ, которые не смогли добиться поставленных задач и «понесли существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Власти оценили масштабы разрушений Каховской ГЭС
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Масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Леонтьев выразил мнение, что восстановление станции потребует «такого же строительства Каховской ГЭС, как в 1950–1956 годах», передает ТАСС.
В администрации Новокаховского городского округа добавили, вода сойдет через пару дней. Угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует, поскольку головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины.
В настоящее время идет подтопление дачных поселков, а также городов Цюрупинск и Голая Пристань. Максимальный подъем воды составил 12 метров. Власти отметили, что в этих населенных пунктах уже нет света и воды, а жители сами уехали.
В свою очередь глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram сообщил, что в прибрежных районах Днепра после частичного разрушения Каховской ГЭС ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет. Он отметил, что в случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды.
ВСУ в ходе неудачного контрнаступления потеряли первые западные танки
Опубликована видеозапись с брошенными ВСУ французскими колесными танками AMX-10RC в Запорожской области
В ходе неудачного контрнаступления в Запорожской области вооруженные силы Украины потеряли первые танки западного производства – французские колесные танки AMX-10RC, сообщают СМИ.
На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть три предположительно AMX-10RC. Скорее всего, их бросили экипажи 37-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает Sputnik.
Напомним, Минобороны Украины подтвердило, что «на некоторых направлениях» началось обещанное украинское наступление. В свою очередь российское Минобороны показало уничтожение наступавшей на Запорожском направлении техники ВСУ. Первая партия AMX-10RC была отправлена на Украину Францией в феврале.
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области
Взрывы прогремели в Киеве и нескольких регионах Украины
В Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Киевской области, а затем и по всей Украине. Сообщалось о работе ПВО в столице и области, позднее поступили сообщения о повторных взрывах в Киеве. Сейчас воздушная тревога отменена, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком направлении более 1,5 тыс. военнослужащих и 28 танков. С воскресенья ВСУ оказывают давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья.
Осужденный за шпионаж в пользу СССР и России сотрудник ФБР умер в тюрьме США
Представитель Бюро тюрем США Брешерс сообщила о смерти осужденного за шпионаж в пользу СССР и России Ханссена
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В тюрьме США умер бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, сообщила директор по связям с общественностью Бюро тюрем США Кристи Брешерс.
Ханссену было 79 лет. Брешерс сообщила, что тюремный персонал «обратился за неотложной помощью», позднее «заключенный был объявлен мертвым», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Американский Минюст сообщил, что в понедельник Ханссена обнаружили «в бессознательном состоянии». ФБР сообщили о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение и находился в тюрьме Флоренс (Колорадо) с 2002 года, передает РИА «Новости».
Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что Ханссен, «как считается, умер по естественным причинам».
Напомним, Ханссена арестовали в 2001 году. По данным следствия, с 1985 года он сообщал информацию об американской электронной разведке, а также о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. После распада СССР Ханссен перестал передавать Москве данные до 1999 года, когда вернулся к этой деятельности.
Хансен признал вину. В 2002 году его приговорили к 15 пожизненным заключениям в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США без права помилования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из российских перебежчиков мог выдать Ханссена американским властям. Директор СВР России Сергей Нарышкин в 2020 году отметил «выдающийся вклад» Ханссена в обеспечение безопасности СССР и России.
Правозащитница назвала завышенными новые данные о численности населения Украины
Политолог Шеслер: На Украине пытаются списать все демографические проблемы на Россию
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По состоянию на 2017 год на Украине проживало в лучшем случае 27–28 млн человек. С тех пор продолжался отток населения и его естественная убыль. Поэтому сегодня в стране проживает около 20 млн человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине заявили о сокращении численности населения с 37,6 млн до 29 млн человек якобы после начала СВО.
«Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, – абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.
«Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.
«Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.
«Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись на домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.
«Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.
Ранее «Украинский институт будущего» сообщил, что по состоянию на май 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан. По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.
Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.
В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.
Каховская ГЭС повреждена в результате украинского обстрела
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о повреждении Каховской ГЭС и неконтролируемом сбросе воды
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В результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что «в результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», передает ТАСС.
Уровень воды поднялся ниже по течению, все службы находятся на месте. Подъем воды составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. Электричество, газ, связь в городе есть. По его словам, эвакуация жителей Новой Каховки пока не требуется, но «потребуется ниже – Корсунка, Днепряны». «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – сообщил он.
Леонтьев пояснил, что «надводные сооружения разрушены», а вода, которая была «над надводными сооружениями, идет вниз по течению», до Днепровского проспекта она «не поднялась». «У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», – напомнил он. Леонтьев назвал случившееся «серьезнейшим террористическим актом».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ситуация «пока никакой критической опасности» для Запорожской АЭС не представляет, но нужно «в срочном порядке это решать», так как «в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции». Рогов подчеркнул, что подрыва на станции не было.
В мае уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Украина обстрелами мешала сбросу воды, но его удалось осуществить согласно всем техническим процедурам.
Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению
Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется
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ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.
«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.
«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.
«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.
«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.
«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.
Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
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