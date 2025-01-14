Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Польша решила выделить корабли для миссии НАТО на Балтике
Польша решила предоставить корабли для миссии НАТО по патрулированию Балтики
Польша намерена присоединиться к миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, выделив для этого четыре корабля, в то время как Швеция и Эстония также планируют участвовать в этой операции.
Польша решила предоставить четыре корабля для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, сообщает ТАСС. Источник в польском МИД поделился этой информацией с телеканалом TVP World, подчеркнув, что участие Польши будет важным вкладом в обеспечение безопасности региона.
Кроме того, другие страны региона, такие как Швеция и Эстония, также планируют предоставить свои корабли для этой миссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила подключиться к миссии НАТО по охране инфраструктуры на Балтике. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал рассмотреть предложение Польши о развертывании военных патрулей для защиты инфраструктуры в Балтийском море. Провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.