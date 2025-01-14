Польша решила предоставить корабли для миссии НАТО по патрулированию Балтики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша решила предоставить четыре корабля для участия в миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, сообщает ТАСС. Источник в польском МИД поделился этой информацией с телеканалом TVP World, подчеркнув, что участие Польши будет важным вкладом в обеспечение безопасности региона.

Кроме того, другие страны региона, такие как Швеция и Эстония, также планируют предоставить свои корабли для этой миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила подключиться к миссии НАТО по охране инфраструктуры на Балтике. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал рассмотреть предложение Польши о развертывании военных патрулей для защиты инфраструктуры в Балтийском море. Провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.