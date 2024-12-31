Рютте и Туск обсудили развертывание военных патрулей в Балтийском море

Tекст: Вера Басилая

Рютте пообещал премьер-министру Польши Дональду Туску оперативно рассмотреть предложение Варшавы о развертывании военной миссии в Балтийском море, передает ТАСС.

Во время выступления перед заседанием кабинета министров Туск заявил, что получил подтверждение от Рютте о готовности начать работу в срочном порядке.

Ранее Рютте сообщил, что НАТО приняло решение усилить военное присутствие в Балтийском море в ответ на угрозу саботажа подводных кабелей.

До этого финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, не дожидаясь результатов расследования, возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, и пообещала новые санкции сообщества против него,

Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.