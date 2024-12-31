Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Рютте пообещал Туску срочно решить вопрос с военными патрулями в Балтийском море
Рютте и Туск обсудили развертывание военных патрулей в Балтийском море
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал рассмотреть предложение Польши о развертывании военных патрулей для защиты инфраструктуры в Балтийском море, заявил польский премьер Дональд Туск.
Рютте пообещал премьер-министру Польши Дональду Туску оперативно рассмотреть предложение Варшавы о развертывании военной миссии в Балтийском море, передает ТАСС.
Во время выступления перед заседанием кабинета министров Туск заявил, что получил подтверждение от Рютте о готовности начать работу в срочном порядке.
Ранее Рютте сообщил, что НАТО приняло решение усилить военное присутствие в Балтийском море в ответ на угрозу саботажа подводных кабелей.
До этого финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, не дожидаясь результатов расследования, возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, и пообещала новые санкции сообщества против него,
Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.