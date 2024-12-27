Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
НАТО решило усилить военное присутствие в Балтийском море
Рютте: НАТО решило увеличить военное присутствие на Балтике из-за инцидентов с кабелями
НАТО приняло решение усилить военное присутствие в Балтийском море в ответ на угрозу саботажа подводных кабелей, о чем сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Рютте на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщил, что обсудил данную ситуацию с президентом Финляндии Александером Стуббом, отметив, что НАТО выражает полную солидарность и поддержку, передает ТАСС.
Ранее финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2. В понедельник Китай предоставил данные и документы для совместного расследования обрывов двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию к участию в расследовании.
16 декабря МИД Финляндии сообщили, что Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России.