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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    5 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    86 комментариев
    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня

    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

    14 декабря 2024, 01:12 • Новости дня
    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро

    Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,5 млрд евро

    Германия заморозила российские активы на 3,5 млрд евро
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза.

    Власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, передает ТАСС.

    Как отметили в Минфине ФРГ, к ним относятся замороженные средства и экономические ресурсы включенных в санкционные списки лиц или организаций, а также иностранные активы ЦБ РФ.

    По словам представителя ведомства, эта сумма подвержена колебаниям при оценке. Постоянные изменения в приложениях к упомянутым регламентам ЕС, а также завершение процедур расследования в отношении активов также влияют на размер замороженных средств.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словами главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    16 декабря 2024, 01:47 • Новости дня
    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»

    ЕС решил ввести санкции против граждан России, Грузии и Молдавии за «гибридные действия»

    ЕС подготовил санкции против России «за гибридные действия»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность, сообщает Польское радио.

    Со ссылкой на список, к которому получил доступ корреспондент радиостанции в Брюсселе, Польское радио сообщает: «Есть первые записи в санкционном списке ЕС за гибридные действия России», – передает РИА «Новости».

    По данным радио, в санкционный список вошли сотрудники спецслужб, военные, предприниматели, эксперты и журналисты. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Кроме того, они не смогут получать финансирование от ЕС.

    В санкционном списке также фигурируют несколько организаций. На данный момент список засекречен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в октябре внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Кроме того, в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

    Коментарии (8)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    14 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    США допустили введение санкций против китайских банков

    США допустили возможность санкций против банков Китая из-за операций с российским ОПК

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон может ввести санкции против отдельных китайских банков из-за операций, которые предположительно связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По ее словам, Вашингтон не исключает введение санкций, если у него будут основания для этого, передает ТАСС.

    «Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», – добавила Йеллен.

    Глава Минфина США отметила, что власти КНР «хотят торговать с Россией, но не желают, чтобы их банки попали под санкции».

    До этого Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

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    14 декабря 2024, 02:28 • Новости дня
    Стало известно о попытках США ограничить доходы России от продажи нефти

    Министр финансов США: Штаты продолжат попытки ограничить доходы России от продажи нефти

    Tекст: Максим Попов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    По словам Йеллен, США продолжат предпринимать попытки по ограничению доходов России от продажи нефти, передает ТАСС.

    «Мы не анонсируем санкции, но наблюдаем за доходами от продажи нефти. Если найдем способы еще снизить доходы от продажи российской нефти, умаю, это укрепит позиции Украины. Это в списке наших задач», – сказала она.

    Йеллен также сообщила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения потолка цен на российскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    14 декабря 2024, 11:07 • Новости дня
    Стармер призвал G7 усилить давление на Россию

    Стармер призвал союзников по G7 увеличить военную помощь Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеоконференции с лидерами стран G7 призвал союзников увеличить объемы помощи Украине и усилить давление на Россию.

    Премьер Британии призвал лидеров «Большой семерки» продолжать создавать России проблемы, увеличивая оказываемую Украине военную поддержку и наращивая экономическое давление, передает «Коммерсант».

    Стармер считает, что Запад должен оказать Украине дополнительную помощь, так как нет признаков «готовности уступить» со стороны России.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    14 декабря 2024, 10:22 • Новости дня
    ЕС решил потребовать от Британии доступ к рыболовным водам

    ЕС обозначил намерение потребовать от Британии доступ к рыболовецким водам и признание юрисдикции суда Евросоюза

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции суда ЕС в рамках новой торговой сделки, пишет The Times.

    Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, передает РИА «Новости», ссылаясь на газету Times и черновой план переговорной позиции ЕС. Сообщается, что Брюссель хочет добиться уступок и по перемещению молодежи.

    Позиция изложена в документе, который представят на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться в 2025 году.

    Напомним, референдум о выходе Британии из ЕС прошел в июне 2016 года, а 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit завершился 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская экономика может сократиться на 4% в долгосрочной перспективе, а импорт и экспорт Лондона снизятся на 15% по сравнению с уровнями, которые были бы при сохранении членства в ЕС.

    Победа Трампа на выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой.


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    16 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью и 32 компаний из пяти стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений, следует из сообщения Совета ЕС.

    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    В список вошли 52 танкера из третьих стран, которые, как сообщается, перевозят российскую нефть. Это судна, которым запрещен заход в европейские порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта.

    Кроме того, санкции введены в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Эти компании обвиняются в участии в обходе торговых ограничений Евросоюза и приобретении товаров двойного назначения для России.

    ЕС также добавил в черный список 84 физических и юридических лиц из России, Китая и КНДР. В частности, под санкции попали китайские компании, подозреваемые в поставке России электроники и компонентов для дронов. Ограничения касаются и высокопоставленных чиновников КНДР.

    Принятые меры вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, что ожидается в ближайшее время.

    Ранее ЕС подготовил санкции против России за «гибридные действия».

    До этого в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о резком снижении поддержки Западом Украины

    Bloomberg: Обещанная Европой помощь Украине не соответствует фактически предоставленной

    Tекст: Вера Басилая

    Западная поддержка Украины, включая поставки оружия и боеприпасов, становится дефицитной из-за несоответствия обещанных и фактически предоставленных объемов помощи, сообщил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

    Колумнист агентства Bloomberg Чемпион заявил, что западная поддержка Украины становится все более дефицитной. По его словам, текущие объемы помощи, которые Европа обещала предоставить Украине, существенно отличаются от фактически поставленных. В доказательство этого он привел данные Института мировой экономики Германии, согласно которым Запад предоставил Украине помощь на 125 млрд евро, однако «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро, передает ТАСС.

    «Складывается ощущение, что западная поддержка – а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, – становятся все более дефицитными», – пишет Чемпион.

    Ранее Bloomberg также сообщало о сокращении объема частных пожертвований в Украине, что связано с экономическими трудностями и растущей усталостью населения от боевых действий. Пессимистичные настроения усиливаются на фоне успешного продвижения российских войск, проблем с мобилизацией и отключения электричества.

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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    16 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    В Германии назвали антироссийские санкции безумием

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские санкции безумием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил негативное мнение о санкциях Евросоюза против России, сообщает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал меры как «безумие», сравнив их с «государственным переворотом» против европейской промышленности. По его словам, санкции только осложнили жизнь европейским странам, которые продолжают закупать российскую нефть, хотя и через посредников, таких как Индия.

    Нимайер утверждает, что санкции не оказали заметного политического влияния на Россию. Он подчеркнул, что после введения санкций производство многих товаров было налажено на территории России, и теперь европейские компании стремятся вернуться на российский рынок. По мнению политика, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что санкции уже не оказывают прежнего впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции Евросоюза против России оказались выгодны только Соединенным Штатам Америки и Британии. Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе. Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    Цены на нефть начали коррекционно снижаться

    Мировые цены на нефть начали коррекционно снижаться после роста предыдущей недели

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник коррекционно снижаются после роста на прошлой неделе.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.30 опускалась на 0,43% – до 74,17 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,18%, до 70,45 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что за прошлую неделю нефть марки Brent подорожала на 4,74 %, а WTI – на 6,09%. И ожидания по ценам на следующий год остаются «медвежими»: прогнозы в среднем составляют 70 долларов за баррель. Это связано с существенным ростом предложения со стороны стран вне ОПЕК+, который, вероятно, будет преобладать над увеличением потребления в мире, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика Сommonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

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    16 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    ЕС включил в санкционный список главу Минобороны КНДР

    Глава Минобороны КНДР и российский чиновник Здунов попали под санкции ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Мордовии Артем Здунов.

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении 15-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС. В черный список вошли 54 физических лица, из которых 29 российских военнослужащих обвиняются якобы в причастности к удару по больнице «Охматдет» в Киеве. Среди прочих под санкции попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок, глава Мордовии Артем Здунов, а также один бизнесмен из Китая и один из Нидерландов.

    Совет ЕС обвиняет главу Минобороны КНДР и замначальника генштаба КНДР в поддержке действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эти действия рассматриваются как угроза международной безопасности и стабильности. В результате принятых санкций общее число лиц в черном списке Евросоюза против России достигло 1879 человек.

    Санкции против российских чиновников и военнослужащих также предусматривают заморозку их активов на территории стран – членов ЕС и запрет на въезд. Европейский союз продолжает усиливать давление на Россию в ответ на ее действия на Украине, вводя ограничения против ключевых фигур, обвиняемых в агрессии и нарушениях прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В список попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, ряд российских чиновников, бизнесменов и офицеров ГРУ.

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    16 декабря 2024, 11:50 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС ввести санкции против танкеров России

    Стало известно о планах ЕС ввести 15-й пакет санкций против танкеров России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз утвердит 15-й пакет санкций, который затронет российские танкеры и компании из Китая и КНДР, сообщила глава дипслужбы ЕС.

    Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза на встрече в Брюсселе планируют принять новый, 15-й по счету, пакет санкций, направленный против России, передает ТАСС. Эти санкции коснутся танкерного флота, перевозящего российскую нефть, а также будут применены к компаниям из Китая и Северной Кореи.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила принятие этих мер. «Мы примем 15-й пакет санкций ЕС», – заявила Каллас перед началом встречи. По ее словам, санкции будут направлены также против отдельных чиновников из Северной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями, однако утверждение этого пакета не состоялось из-за разногласий по нефти. ЕС подготовил санкции против России, заявив, что они являются ответом на «гибридные действия» Москвы.

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      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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