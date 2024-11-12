Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш
Европарламент подготовил резолюцию о запрете российским танкерам вход в Ла-Манш
Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш, что станет частью новых санкций против России.
Европарламент подготовил резолюцию, в которой намерен призвать к введению запрета для танкеров с российской нефтью на вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС.
Документ предполагает, что страны Евросоюза совместно с Британией должны принять меры по ограничению доступа для этих судов. Кроме того, Европарламент просит другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.
В резолюции подчеркивается, что введенный Евросоюзом и странами «Группы семи» ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты не достиг своей цели. Вместо этого отмечается, что Россия задействует до 600 судов, независимых от западного контроля, в перевозке своей нефти. Европарламент считает, что действия России значительно отличаются от других стран, против которых вводились нефтяные санкции, таких как Венесуэла, Иран и КНДР.
Термин «теневой флот» используется для обозначения судов, отказавшихся от услуг западных страховых и других финансовых компаний, чтобы свободно торговать с Россией. Запрет на обслуживание таких перевозчиков, если они не соблюдают западные ценовые потолки, был введен Евросоюзом в рамках шестого пакета санкций. Однако это только привело к потере контроля западными компаниями над морскими перевозками российской нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.