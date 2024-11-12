  • Новость часаСтало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    22 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    16 комментариев
    12 ноября 2024, 09:51 • Новости дня

    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш

    Европарламент подготовил резолюцию о запрете российским танкерам вход в Ла-Манш

    Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш, что станет частью новых санкций против России.

    Европарламент подготовил резолюцию, в которой намерен призвать к введению запрета для танкеров с российской нефтью на вход в Ла-Манш, сообщает ТАСС.

    Документ предполагает, что страны Евросоюза совместно с Британией должны принять меры по ограничению доступа для этих судов. Кроме того, Европарламент просит другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью.

    В резолюции подчеркивается, что введенный Евросоюзом и странами «Группы семи» ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты не достиг своей цели. Вместо этого отмечается, что Россия задействует до 600 судов, независимых от западного контроля, в перевозке своей нефти. Европарламент считает, что действия России значительно отличаются от других стран, против которых вводились нефтяные санкции, таких как Венесуэла, Иран и КНДР.

    Термин «теневой флот» используется для обозначения судов, отказавшихся от услуг западных страховых и других финансовых компаний, чтобы свободно торговать с Россией. Запрет на обслуживание таких перевозчиков, если они не соблюдают западные ценовые потолки, был введен Евросоюзом в рамках шестого пакета санкций. Однако это только привело к потере контроля западными компаниями над морскими перевозками российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    11 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Украинские СМИ сообщили о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, заявляют украинские СМИ.

    В результате подрыва вода начала затоплять близлежащие села, передает РБК со ссылкой на украинскую прессу.

    Российские военные паблики, включая Telegram-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котенка, также сообщают о подрыве дамбы. Они предполагают, что действия украинской стороны направлены на сдерживание наступления российских войск в этом районе.

    Официальные российские или украинские власти пока не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.

    Напомним, летом 2023 года в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из РСЗО «Ольха».

    Киевский режим пытался обвинить в случившемся Россию.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что их смелые и решительные действия позволяют отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки «Запад».

    «В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», – подчеркнул министр.

    Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ, в том числе нанесла поражение 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированным, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригадам в районах Купянска, Кучеровки и других населенных пунктов Харьковской области.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 530 военнослужащих, а также боевую технику, включая три польских САУ Krab и британскую САУ Braveheart. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

    Группировка «Север» поразила формирования 105-й, 115-й и 116-й бригад теробороны в Волчанске и других населенных пунктах. Потери противника составили до 95 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.

    Южная группировка отразила контратаки украинских бригад в районах Северска и Славянска. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также американские гаубицы М119 и британские L-119.

    Группировка «Центр» отразила атаки 93-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 505 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество техники.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также заняли выгодные позиции и нанесли потери ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 145 и 65 военнослужащих соответственно.

    В прошлые сутки российские силы освободили населенный пункт Волченка в ДНР. За предыдущую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 комментариев

    Коментарии (4)
    11 ноября 2024, 19:37 • Новости дня
    Президент Армении госпитализирован

    Президент Армении Хачатурян госпитализирован с проблемами сердца

    Президент Армении госпитализирован
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян был госпитализирован в частную клинику из-за проблем с сердцем.

    Как утверждает ArmLur, самочувствие главы государства ухудшилось несколько дней назад, и в настоящий момент он проходит лечение под наблюдением врачей, передает «Sputnik Армения».

    Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян уже посетила Хачатуряна в больнице, где она оценила состояние президента и обсудила с медиками план дальнейшего лечения. Официальные источники пока не предоставили дополнительную информацию о его текущем состоянии и возможных сроках выписки.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2024, 17:54 • Новости дня
    Украина решила вернуть вывезенные за рубеж деньги

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 100 млрд долларов выведены с Украины за последние 30 лет, заявила глава АРМА Елена Дума, отметив, что агентство разработало порядок возврата этих активов.

    Как передает ТАСС, глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что за последние 30 лет с Украины было выведено более 100 млрд долларов. Это сумма, по словам Думы, находится за границей и представляет собой динамическую цифру, которая продолжает изменяться.

    Елена Дума также подчеркнула, что для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Это стало важным шагом в стратегии возвращения украденных и выведенных средств обратно в страну.

    Она добавила, что АРМА активно работает с международными партнерами для более эффективного поиска и возвращения активов. Дума отметила, что сотрудничество с другими странами играет ключевую роль в успешной реализации данной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы наживаются на украинском кризисе, получая высокий доход на проблемах страны. Крупные западные мероприятия по поддержке Украины отменяются из-за желания США переложить финансовую ответственность на Европу и уменьшить свое участие в конфликте. Москва готовится принять контрмеры в ответ на планы США и «Большой семерки» использовать замороженные российские активы для погашения кредитов Украины.

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    11 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России

    Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям

    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране.

    «Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.

    «В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.

    «Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.

    «Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.

    «Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.

    Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

    Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.

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    11 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в России
    Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах ограничить доходы граждан РФ, покинувших страну и критикующих ее, от аренды недвижимости в России.

    Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что такие меры позволят усложнить жизнь на доходы, получаемые от сдачи квартир в России. «Иными словами – жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», – подчеркнул он.

    В частности, по его словам, обсуждается законопроект, который предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предусматривает зачисление всех доходов иноагентов от творческой деятельности на специальный рублевый счет.

    По словам Хинштейна, это также решит проблему отключения монетизации музыкантов-иноагентов на российских стриминговых сервисах. Депутат отметил, что запрета на творчество иноагентов не планируется, если контент не нарушает российское законодательство. Однако, несмотря на сохранение их музыки на стримингах, роялти за прослушивания исполняться не будут, уточнил он.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

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    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

    В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.

    В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.

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    11 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян

    Москалькова: Россиян из Курской области нашли на Украине

    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

    Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

    Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.

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    11 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman

    РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

    Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.

    Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.

    Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.

    Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.

    В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.

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    11 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин

    Эксперт Мосеев объяснил, почему женщины чаще мужчин покупают Lada

    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что как раз нравится женской аудитории», – сказал газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, комментируя результаты опроса, согласно которым отечественный автомобиль Lada можно считать больше женским, чем мужским.

    Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выявили, что отечественный бренд Lada пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 51% покупателей этой марки – дамы. Также эксперты выяснили, что средний возраст владельца этого автомобиля составляет 42 года.

    «Честно говоря, разница, которая представлена в опросе, несущественная. Я бы не стал утверждать, что марка Lada теперь женская. Седаны В-сегмента всегда составляли основу продаж у компании «АвтоВАЗ». Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что и нравится женской аудитории», – говорит Мосеев.

    Он подчеркивает, что раньше данный бренд производил не самые надежные автомобили, которые часто ломались, однако и ремонтировались довольно легко. И, конечно, не каждая женщина могла и хотела проводить свое свободное время в гараже. Однако сейчас ситуация поменялась кардинально в лучшую сторону, что является для дам еще одним мотиватором.

    В октябре на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области стартовало серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura. Президент России Владимир Путин запустил его по видеосвязи.

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