Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Россия ввела ввозные пошлины на БАДы из недружественных стран
Правительство установило пошлины в 35% на импорт БАДов из недружественных стран
Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии.
Правительство России утвердило введение ввозных таможенных пошлин в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.
Исключение составила продукция, импортируемая из Венгрии и Словакии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Новые правила начнут действовать через семь дней после официального опубликования документа. Установленные ограничения сохранят силу до конца 2027 года.
В августе Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов с опасными добавками.
В июне правительство повысило до 35% пошлины на пальмовое масло из недружественных государств.