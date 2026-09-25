Россия ввела ввозные пошлины на БАДы из недружественных стран

Правительство установило пошлины в 35% на импорт БАДов из недружественных стран

Tекст: Вера Басилая

Правительство России утвердило введение ввозных таможенных пошлин в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

Исключение составила продукция, импортируемая из Венгрии и Словакии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Новые правила начнут действовать через семь дней после официального опубликования документа. Установленные ограничения сохранят силу до конца 2027 года.

В августе Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов с опасными добавками.

В июне правительство повысило до 35% пошлины на пальмовое масло из недружественных государств.