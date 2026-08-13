Единое пособие получили родители более 10 млн детей

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Социального фонда России, к середине года единое пособие было назначено родителям 10,2 млн детей. В среднем по стране семьи ежемесячно получают от 9,2 до 18,4 тыс. рублей.

Отдельно помощь получили почти 256 тыс. женщин, готовящихся стать мамами, для которых выплаты составили от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей в месяц, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году расширилось право многодетных семей на получение единого пособия. Родители трех и более детей сохраняют выплаты, даже если доход семьи во время действия пособия вырос и превысил установленный порог не более чем на 10%. Эти изменения реализованы по поручению президента при поддержке партии «Единая Россия».

Получать единое пособие могут только семьи, где родители и дети являются гражданами России и проживают в стране. Размер выплаты зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе, для беременных женщин суммы аналогичны, но рассчитываются из прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Если в семье, уже оформившей пособие, рождается ребенок, фонд автоматически назначает выплаты на него без новой проверки нуждаемости, а сумма остается такой же, как на другого ребенка.

Социальный фонд устанавливает единое пособие по принципу социального казначейства. Родителю достаточно подать заявление, остальные сведения специалисты запрашивают и проверяют самостоятельно. В таком формате сегодня оформляется 98% всех пособий для семей.