Автопилот Boeing 737 научились взламывать с помощью устройства за 100 долларов

Wired: Хакеры научились взламывать автопилот Boeing 737

По данным издания, разработанное специалистами устройство стоимостью менее 100 долларов можно подключить к внешнему порту самолета, скрытому за люком, передает Wired. После подключения оно способно взаимодействовать с бортовой системой и передавать команды автопилоту, в том числе изменять план полета и некоторые параметры, используемые при расчетах взлета и расхода топлива.

Исследователи также заявили, что потенциальная атака позволяет подменять информацию, отображаемую на экранах пилотов. В результате экипаж может не заметить изменения и получить ложные сведения о параметрах полета.

«Если бы у вас было 60 секунд с самолетом, что бы вы могли сделать? Оказывается, существует порт, доступный снаружи. Добраться до него без специальных инструментов можно примерно за 15 секунд», – рассказал изданию профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Стефан Сэвидж, руководивший проектом.

По словам ученого, через этот порт можно подключить электронное устройство немного больше монеты, которое позволяет воздействовать на автопилот и одновременно вводить пилота в заблуждение относительно изменений маршрута.

Для проведения атаки необходимо физически подключить устройство к порту на корпусе самолета. Исследователи считают, что он находится в зоне доступа сотрудников технического обслуживания и персонала авиакомпаний. После подключения устройство потенциально может использовать бортовую систему Wi-Fi для удаленного взаимодействия с системами самолета.

К обнаружению уязвимости специалисты пришли после нескольких лет работы с компьютерными компонентами Boeing 737 и создания модели бортовой электронной системы. Изучив электрические схемы самолета, они обнаружили порт, через который передаются данные между компьютером управления полетом и дисплеем пилота.

Исследователи предупредили, что последствия подобной атаки в теории могут быть серьезными. Злоумышленник способен передать экипажу неверные сведения о температуре воздуха, массе пассажиров и багажа или других параметрах, что потенциально может повлиять на расчеты скорости взлета. Также возможно изменение навигационных данных.

При этом атака не обязательно должна быть очевидной. По словам другого участника проекта, профессора Аарона Шульмана, достаточно незаметно изменить направление полета всего на несколько градусов, чтобы самолет постепенно отклонился от заданного маршрута.

Сэвидж и Шульман сообщили Boeing об обнаруженной проблеме шесть лет назад и сотрудничали с компанией в ходе изучения уязвимости. Однако, по словам ученых, им неизвестно, была ли проблема окончательно устранена. Исследователи отмечают, что модернизация уже эксплуатируемых коммерческих самолетов является сложным и редким процессом.

При этом специалисты подчеркнули, что пассажирам не стоит паниковать. Авторы исследования сами регулярно пользуются Boeing 737 и заявляют, что намерены продолжать летать на этих самолетах.

Бывший советник Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Бо Вудс, ознакомившийся с результатами работы, назвал обнаруженную проблему тревожной. По его словам, потенциальный злоумышленник, имеющий доступ к самолету во время технического обслуживания на земле, теоретически может установить подобное устройство. Исследователи считают, что авиационной отрасли необходимо учитывать такой сценарий при разработке мер защиты самолетов от физических и кибератак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа грузовой самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. Годом ранее хакеры атаковали информационные системы авиакомпании «Аэрофлот». До этого Министерство юстиции США обвинило корпорацию Boeing в мошенничестве с мерами безопасности.