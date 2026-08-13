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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 19:01 • Новости дня

    В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения и усложнения Единого государственного экзамена. При этом там считают необходимым точечно скорректировать систему приема, чтобы устранить существующие перекосы при распределении бюджетных мест.

    Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что правила поступления должны быть понятными для школьников и их родителей. По его словам, семьи заранее планируют образовательную траекторию и ориентируются на действующие требования при подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба «Единой России».

    Он отметил, что перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их мнение, считает депутат, должно учитываться при принятии дальнейших решений в сфере образования.

    По словам Ревенко, резкая смена требований или отмена действующих преимуществ при поступлении может существенно изменить возможности абитуриентов. Поэтому корректировать систему, считает он, необходимо постепенно и с оценкой возможных последствий.

    В «Единой России» считают, что основное внимание следует уделить не усложнению ЕГЭ, а настройке самого механизма поступления. В частности, речь идет об устранении перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.

    Эти предложения партия рассматривает в рамках подготовки обновленной Народной программы. Как отметил Ревенко, задача заключается в сохранении эффективных механизмов при одновременном исправлении выявленных проблем. «Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», – подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена.

    Напомним, весной ряд ведущих российских вузов ужесточил требования к поступающим по олимпиадам абитуриентам. А в конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сохранении трех обязательных предметов для зачисления.

    14 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала защитить автомобилистов от ошибочных штрафов

    Tекст: Вера Басилая

    В «Единой России» считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой защитить автомобилистов от необоснованных взысканий. В политическом объединении назвали недопустимой ситуацию, когда водители получают требования оплатить старые штрафы спустя годы, а вернуть ошибочно списанные деньги крайне сложно, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания удобного механизма для решения этой проблемы.

    «В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», – заявил Сидякин.

    Сидякин подчеркнул, что информация о начислениях должна быть максимально полной, а механизм обратной связи – доступным и рабочим.

    По его словам, новый цифровой сервис позволит водителям оперативно проверять данные, оспаривать ошибки и возвращать средства в случае их необоснованного списания.

    Ранее МВД объяснило появление старых задолженностей на портале госуслуг техническим сбоем.

    В июне партия «Единая Россия» предложила заменять наказания за впервые совершенные незначительные правонарушения предупреждениями.

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    12 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    «Единая Россия» усилит поддержку научно-производственных кластеров в регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» планирует расширить меры поддержки научно-производственных кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятия, для ускорения внедрения разработок, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    «Единая Россия» увеличит поддержку научно-производственных кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятия в регионах. Такая связка позволит готовить кадры под потребности экономики, быстрее внедрять разработки и создавать условия для роста высокотехнологичного производства непосредственно в регионах, заявил Якушев, сообщается на сайте политического объединения.

    «Особенно этот подход важен для территорий с развитой промышленностью. Университеты получают возможность более тесно работать с предприятиями, учёные – доводить разработки до практического применения, бизнес – получать квалифицированных специалистов и новые технологии. В результате регион формирует собственную цепочку от подготовки кадров и исследований до производства готовой продукции», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Он напомнил, что теме синхронизации науки, образования и промышленности партия посвятила первый отчётный форум в Екатеринбурге. В обновлённый технологический блок Народной программы также заложена задача до 2030 года создать ещё 50 передовых инженерных школ в регионах. Расширение поддержки научно-производственных кластеров позволит объединить эти меры в единую систему и усилить их практический эффект для людей, резюмировал Якушев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился организовать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров.

    Ранее сообщалось, что до 2030 года в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в стране появится 50 новых передовых инженерных школ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 02:28 • Новости дня
    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов

    Минобрнауки составило топ-3 студенческих городов России

    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Петербург и Казань заняли ведущие позиции в национальном рейтинге привлекательности для получения высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

    Ведущими центрами притяжения учащихся высших учебных заведений признаны Москва, Петербург и Казань, передает РИА «Новости».

    «Топ-десять российских городов по числу студентов: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», – говорится в сообщении ведомства.

    Представители министерства отметили планы по масштабному развитию образовательной инфраструктуры. Ожидается, что к 2036 году в стране появится 40 новых студенческих кампусов.

    Возведение подобных объектов уже ведется в Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России. Молодые специалисты назвали ожидаемый доход на старте карьеры. Путин назвал уникальными условия в новосибирском Академгородке.

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    14 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий

    Костенко: На выполнение домашнего задания ученик должен тратить до 3,5 часа

    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские школьники должны тратить на уроки дома не более 3,5 часа в день, при этом первоклассников полностью освободили от дополнительных нагрузок, заявил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    Костенко пояснил новые временные нормативы для выполнения домашнего задания школьниками, передает РИА «Новости».

    По его словам, для учеников вторых-третьих классов отводится не более полутора часов, четвертых-пятых классов – до двух часов, шестых-восьмых классов – до двух с половиной часов, а для девятых-11-х классов – до трех с половиной часов в день.

    Костенко напомнил, что первоклассники учатся без домашних заданий согласно закрепленной в 2021 году норме. Недавний приказ ведомства лишь привел федеральную программу в соответствие с этим правилом, исключив излишнюю нагрузку в сложнейший адаптационный период.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подчеркивал, что полностью отменять самостоятельную работу школьников не планируется.

    Министерство просвещения исключило домашние задания из учебного плана первоклассников.

    Глава ведомства Сергей Кравцов установил максимальное время выполнения уроков на уровне трех с половиной часов.

    Ранее министерство ввело единый норматив по объему внеурочных работ для всех российских школ.

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    12 августа 2026, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Народная программа ЕР до 2031 года сформирована на основе 3 млн обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Новая программа партии «Единая Россия» сформирована на основе более трех млн обращений граждан, касающихся развития страны и улучшения качества жизни, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета.

    Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета в Московской области сообщил, что в новую Народную программу поступило свыше трех млн обращений со всей страны. Большинство из них связано с обустройством России, обеспечением равного доступа к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    «Новая Народная программа – серьёзный документ, подробный и конкретный документ. Только конкретным образом поставленные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Государственной Думы, которая должна будет принять необходимый набор законов», – пояснил Медведев. Он добавил, что часть решений будет приниматься на уровне правительства, в том числе на основании поручений главы государства.

    Председатель партии напомнил слова президента Владимира Путина о том, что программа должна быть по-настоящему народной. По словам Медведева, партия старается аккумулировать предложения граждан, чтобы сохранить свою объединяющую роль в сложный период.

    «Мы по такому пути уже идём не первый раз. Стараемся аккумулировать предложения граждан, тем более, в такой сложный период, как сейчас. Только тогда партия может сохранить свою объединяющую, консолидирующую роль», – сказал Медведев.

    Медведев заявил о необходимости обеспечить максимальную готовность Народной программы к процедуре голосования за оставшееся время, передает официальный сайт партии. Ожидается, что подготовка документа будет полностью завершена в ходе второй части съезда политической силы.

    На партийной площадке планируется детально проработать дополнительные инициативы, среди которых присутствуют предложения от президента России. По словам Медведева, общая структура Народной программы уже определена и согласована.

    «Там будут указаны вызовы, стоящие перед нашей страной, я их назвал на первом этапе съезда. Но, естественно, там должны быть и ответы на эти вызовы», – подчеркнул председатель партии. Он добавил, что необходимую экспертизу документа проводят профильные специалисты, лидеры общественного мнения и руководители различных корпоративных структур.

    Политолог Павел Данилин назвал Народную программу механизмом постоянной обратной связи с гражданами.

    Председатель партии Дмитрий Медведев анонсировал проведение второго этапа съезда 22 августа.

    Ранее Медведев обозначил семь главных вызовов для основы Народной программы.

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    13 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

    В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Россиянам нужна единая цифровая карта пациента со всей медицинской информацией, которой человек сможет распоряжаться самостоятельно. Данное предложение в Народную программу «Единой России» внес председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что такой сервис позволит врачам получать полную историю пациента и повысит качество медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках.

    Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

    «На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

    Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

    Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

    Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

    Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

    При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

    Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

    Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

    Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

    Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

    Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

    Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

    Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

    При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

    Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

    Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

    Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

    Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

    Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

    «Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

    В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

    Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    12 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Минпросвещения установило новые правила для школьных перемен

    Минпросвещения определило обязательную продолжительность школьных перемен

    Tекст: Мария Иванова

    Отдых между уроками теперь должен длиться минимум десять минут, а большая перемена займет до получаса для обеспечения детей полноценным горячим обедом, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

    Согласно методическим рекомендациям ведомства, обычные перерывы между занятиями составят не менее десяти минут, передает РИА «Новости».

    При этом большая перемена после второго или третьего урока продлится от 20 до 30 минут.

    Вместо одного длинного перерыва руководство образовательных учреждений может ввести две перемены по 20 минут каждая. Уточняется, что этого времени должно гарантированно хватать для организации полноценного питания учащихся.

    Школам также настоятельно рекомендовали учитывать пропускную способность столовых. Эта мера поможет избежать очередей и обеспечит равномерное распределение нагрузки на пищеблок в течение всего учебного дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство просвещения ограничило продолжительность уроков для первоклассников 35 минутами в первом полугодии.

    Месяцем ранее ведомство исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    В прошлом году в российских школах запретили проведение нулевых уроков и обучение в три смены.

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    12 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Анонсированы всероссийские антитеррористические учения в школах и детсадах

    Минпросвещения: Антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные проверки готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям затронут не только школы, но и детские сады по всей России, сообщили в Минпросвещения.

    Всероссийские антитеррористические учения состоятся в российских школах и детских садах 18-19 августа. Информацию подтвердил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает РИА «Новости».

    «Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», – заявил он. Участникам предстоит отработать действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников.

    В первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи по безопасности с педагогами и руководством учреждений. По данным мониторинга, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается более 108 тыс. объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, из которых на 76 745 необходимые мероприятия выполнены полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной во всех образовательных учреждениях страны стартовали двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах.

    Всего с начала текущего года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы. В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить государственный контроль за школьными охранниками.

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    14 августа 2026, 10:00 • Новости дня
    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости

    В ЕР предложили кратно увеличить объемы станкоинструментальной продукции

    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Нечаев

    В России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны. С таким предложением в Народную программу «Единой России» обратился сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он также рассказал о необходимых для этого мерах и ожидаемом эффекте для экономики.

    Увеличение производства станкоинструментальной продукции в два раза потребует создания в России полноценного технологического цикла – от собственных систем ЧПУ, приводов и датчиков до производства самих станков. Это позволит снизить зависимость промышленности от импорта и повысить устойчивость критически важных отраслей, считает секретарь первичного отделения Новоуральского местного отделения партии «Единая Россия», сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин.

    «Станкоинструментальная продукция – это «средства производства» для всей обрабатывающей промышленности», – пояснил Есин. По его словам, без современных отечественных станков, инструмента и систем автоматизации невозможно устойчивое развитие машиностроения, авиа- и автомобилестроения, энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

    Актуальность этой задачи, отметил специалист, усилилась после ухода с российского рынка ряда иностранных поставщиков и ограничения поставок после 2022 года. В результате зависимость от импортного оборудования стала одним из рисков для технологической безопасности страны. Поэтому Есин предложил увеличить производство станкоинструментальной продукции в два раза в среднесрочной перспективе.

    При этом, по его мнению, речь должна идти не только о наращивании выпуска готовых станков. Для технологической независимости необходимо развивать собственное производство ключевых компонентов – систем ЧПУ, линейных направляющих, шарико-винтовых передач, высокоточных подшипников, сервоприводов и датчиков.

    «В итоге в стране будут собственные линии разработки и производства необходимых средств, а не только сборка из импортных узлов. Более того, сформируется база для дальнейшего технологического лидерства. Ведь станки – это «машины, которые делают машины», и их качество определяет возможности всей промышленности», – полагает он.

    Одновременно Есин предлагает развивать новые технологии обработки и автоматизации. Среди них – гибридные станки, высокоскоростная обработка, лазерные и электроэрозионные технологии, а также предиктивная аналитика.

    Для расширения производственной базы, считает специалист, потребуется модернизировать существующие и создавать новые станкостроительные предприятия, в том числе с участием «Ростеха», «Росатома» и частного бизнеса. Дополнить эту систему должны профильные технопарки и региональные центры научно-технологического развития.

    Отдельный блок мер касается финансирования. «Субсидии и гранты на НИОКР, льготные займы и кредиты на модернизацию и расширение производств, компенсации части затрат для покупателей российской станкоинструментальной продукции, а также инфраструктурная поддержка в виде технопарков, индустриальных парков, центров компетенций и испытательных площадок», – перечислил эксперт.

    Однако расширение производства потребует и подготовки кадров. Без инженеров, конструкторов, технологов и операторов, отмечает Есин, добиться кратного роста отрасли невозможно. Поэтому он предлагает актуализировать образовательные программы технических вузов и колледжей, развивать целевое обучение и договоры предприятий с учебными заведениями, а также повышать квалификацию действующих сотрудников.

    Экономический эффект, по мнению специалиста, не ограничится самой станкостроительной отраслью. Расширение предприятий и создание технопарков и центров компетенций, считает он, приведут к появлению новых рабочих мест, в том числе в регионах.

    «Расширение и модернизация заводов, создание технопарков и центров компетенций приведут к появлению десятков тысяч новых рабочих мест – от инженеров и конструкторов до операторов, наладчиков и сервисных специалистов, в том числе в регионах», – детализирует Есин.

    Одновременно отечественные станки и оборудование получат предприятия других отраслей – от медицины и энергетики до авиа- и машиностроения. Это позволит снизить зависимость их производства от зарубежных поставок и риски перебоев в цепочках снабжения.

    «Это снизит риски сбоев в цепочках поставок и сделает отрасли более устойчивыми», – считает эксперт. «Я это говорил ранее и повторю сейчас: новые технологии – это не про «железо», а про нас с вами», – заключил Есин.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    13 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Минпросвещения установило временные рамки учебы во вторую смену

    Минпросвещения ограничило время учебы во вторую смену

    Tекст: Катерина Туманова

    Учиться во вторую смену в российских школах будут только ученики со второго по четвертый и с шестого по восьмой классы, следует из документа Минпросвещения.

    «Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00», – приводит РИА «Новости» выдержку из методических рекомендаций министерства.

    В документе отмечается, что проведение нулевых уроков в школах не предусмотрено. Кроме того, исключается возможность организации обучения в три смены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе. Ведомство также установило новые правила для школьных перемен. Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.


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    13 августа 2026, 12:03 • Новости дня
    Онищенко: Современные дети становятся умнее

    Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников

    Tекст: Мария Иванова

    Нынешние первоклассники приходят в школу с уже сформированными навыками чтения и письма, что говорит о возросшем уровне их интеллектуального развития, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Современные дети демонстрируют более высокий уровень подготовки к школе, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

    По словам академика, требования к первоклассникам существенно изменились за последние десятилетия.

    «Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся. Когда я пришел в первый класс, я на первом уроке писал букву «а», то есть я начинал учить алфавит. Сегодня мы говорим, что в первый класс ребенок должен прийти, уже умея читать и считать», – сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

    Ученый подчеркнул, что процесс обучения требует от ребенка серьезных усилий. Он предостерег родителей от чрезмерной нагрузки детей дополнительными занятиями и кружками, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения Елена Приступа назвала ошибкой раннее обучение детей чтению и письму до школы.

    Ранее Геннадий Онищенко исключил возможность полной отмены домашних заданий для снижения нагрузки на учеников.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на негативное влияние чрезмерной занятости на здоровье школьников.

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    14 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Шойгу заявил о замене критиковавших Россию старых учебников географии

    Шойгу: Прежние учебники по географии были критичны по отношению к России

    Tекст: Вера Басилая

    Учебники по географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России, новое же пособие станет «произведением образовательного искусства», заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, старые образовательные материалы были составлены слишком предвзято по отношению к России, передает ТАСС.

    «Действительно, нужен учебник, потому что учебники, которые были 15-20 лет назад, были – попробую сформулировать – «пособием федерального эколога», так бы я это назвал», – отметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

    Он добавил, что прежние книги позволяли критиковать страну на любой странице. В них сообщалось, что природные богатства осваиваются плохо и варварски разбазариваются. Новое пособие должно показать миру и гражданам реальную картину.

    Ожидается, что разработка современного увлекательного издания завершится к 2028 году. Кроме того, президент Владимир Путин предложил объявить 2027 год «Годом географии».

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке нового учебника по географии.

    Президент России Владимир Путин поддержал участие Русского географического общества в создании единого пособия.


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    14 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство просвещения сообщило, что не выпускало распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ.

    В Минпросвещения сообщили, что распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ не было, передает ТАСС.

    «В связи с появившимися в средствах массовой информации и социальных сетях сообщениями о том, что Министерство просвещения «распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр кинофильма «Колобок», официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Представители министерства дополнительно уточнили, что никаких нормативных или распорядительных документов, которые обязывали бы образовательные учреждения проводить массовые показы этой картины, не издавалось.

    В августе прошлого года Минпросвещения разослало регионам методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок».

    Ранее кинокритик BadComedian объяснил низкую посещаемость фильма «Последний богатырь. Колобок» избытком сеансов.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Товарам с маркировкой «Сделано в России» помогут привлечь покупателей

    В ЕР предложили усилить продвижение товаров под брендом «Сделано в России»

    Товарам с маркировкой «Сделано в России» помогут привлечь покупателей
    @ Герман Парло/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Товарам с маркировкой «Сделано в России» следует обеспечить более заметное присутствие в магазинах, на маркетплейсах и в медиапространстве. С таким предложением в Народную программу «Единой России» выступил начальник производства «Боровской Бумажной Компании» Егор Жураковский. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что эффективность такой работы можно будет оценивать прежде всего по росту продаж отечественной продукции.

    «Сделано в России» – это национальная программа, призванная поддержать российского производителя как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одна из ключевых целей – стимулирование повышения конкурентоспособности отечественной продукции и ее качества», – напомнил начальник производства «Боровской Бумажной Компании» Егор Жураковский.

    По его словам, потенциал бренда можно значительно расширить за счет более активного продвижения отечественных товаров. Именно поэтому Жураковский, будучи участником одного из отчетно-программных форумов «Единой России», предложил включить в Народную программу партии инициативу по обеспечению продвижения продукции российских производителей под брендом «Сделано в России».

    В частности, считает Жураковский, такую продукцию следует размещать в магазинах на приоритетных полках на уровне глаз, а на маркетплейсах – выводить на главную страницу. Кроме того, телевидение, радио и другие медиа могут сыграть важную роль в повышении узнаваемости российских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

    Понять, что такая работа действительно дает результат, по мнению спикера, можно будет прежде всего по динамике продаж товаров с маркировкой «Сделано в России». «Рост числа наших производителей среди лидеров продаж – один из главных показателей эффективности программы. При этом главное, чтобы речь шла о таких важных отраслях, как, например, здравоохранение или оборона», – считает он.

    В результате российские производители получат дополнительную поддержку для разработки и реализации товаров, смогут увеличить продажи как на внутреннем рынке, так и за рубежом и привлечь новых партнеров. Потребители, в свою очередь, получат доступ к качественной и доступной отечественной продукции, отметил собеседник.

    «Человек знает, что вне зависимости от введения очередного пакета санкций против России или решений на мировом рынке, он может пойти в магазин и купить товар: будь то лекарство или печенье к чаю», – заключил Жураковский.

    Напомним, программа продвижения национального бренда «Сделано в России» действует с 2020 года. Ее оператором выступает Российский экспертный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ). Обновленный вариант программы правительство утвердило в феврале 2025 года, включив ее в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Программа рассчитана до 2030 года, а получить маркировку «Сделано в России» производители могут через добровольную и бесплатную сертификацию.

    В понедельник РЭЦ сообщил о запуске комплексной маркетинговой поддержки экспортеров под брендом «Сделано в России» в Китае, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Вьетнаме. Программа включает продвижение товаров непосредственно в торговых точках, работу с блоггерами и B2B-мероприятия для поиска зарубежных покупателей. Кроме того, в июне в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий единые правила использования обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд».

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    14 августа 2026, 19:09 • Новости дня
    Поддубный: «Единая Россия» в Народной программе усиливает поддержку участников СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Тамбове «Единая Россия» провела круглый стол по вопросам поддержки семей военнослужащих, на котором обсудили новые меры помощи фронту и тылу.

    Военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК и Герой России Евгений Поддубный провел встречу с активистами  «Единой России» и волонтерами в Тамбове. Главной темой обсуждения стало формирование нового раздела Народной программы, посвященного поддержке участников спецоперации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Окончательную редакцию Народной программы примут на втором этапе Съезда «Единой России» 22 августа. Сейчас эксперты вносят в нее последние корректировки, включают предложения, поступившие от наших граждан», – подчеркнул Поддубный.

    Участники встречи также затронули вопросы медицинского обеспечения, добровольческих миссий и важности сплочения общества. В завершение Герой России отметил, что события последних лет объединили граждан.

    «Любая война – это большая беда. После 2022 года эта ситуация нас всех сплотила, заставила осознать, что такое милосердие, участие, искренность. Можно говорить о том, что формируется новая искренность», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Поддубный рассказал о причинах своего участия в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия».

    Ранее военкор заявил об обязательности исполнения всех пунктов создаваемой народной программы.

    Герой России Владислав Головин отметил роль политического объединения в формировании законодательной основы для поддержки бойцов.

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