В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

Tекст: Алексей Нечаев

Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

«На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

«Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.