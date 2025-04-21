Путин поручил рассмотреть создание национального суперкомпьютерного центра в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания национального суперкомпьютерного центра, сообщается на сайте Кремля. В перечне поручений главы государства отмечено, что особое внимание должно быть уделено обеспечению доступа российских исследователей к вычислительным ресурсам будущего центра, а также подготовке квалифицированных кадров для его работы.

Поручение дано по итогам Форума будущих технологий, где обсуждались перспективные направления развития отечественной науки и технологий. Правительству необходимо представить доклад по этому вопросу до 15 июля текущего года.

Еще одним важным направлением, обозначенным президентом, стало сохранение научного наследия. Путин распорядился до 1 июня 2025 года подготовить предложения по обеспечению сохранности достижений ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в технологическое развитие страны. Ответственными за исполнение назначены глава президентской администрации Антон Вайно и помощник президента Андрей Фурсенко.

Кроме того, президент поручил подготовить инициативы по разработке и производству в России современных устройств для накопления и хранения энергии, в том числе натрий-ионных аккумуляторов. Эту задачу предстоит выполнить правительству совместно с Росатомом, платформой «Национальная технологическая инициатива», «Газпромбанком» и МФТИ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа.

Ранее Путин подчеркнул важность увеличения финансирования науки, а также дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.