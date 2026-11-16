Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Евраев: Над Ярославской областью нейтрализованы пять дронов ВСУ
Пять вражеских беспилотников нейтрализованы в Ярославской области
В Ярославской области средства радиоэлектронной борьбы подавили пять беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Max-канале.
«Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализовано 5 вражеских беспилотников», – написал он в Max.
Евраев уточнил, что в Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.
Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам беспилотников и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Об обнаружении обломков следует незамедлительно сообщать по телефону 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября число раненых при ударе дронов по НПЗ в Ярославле выросло до трех человек. В октябре разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью.