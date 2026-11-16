Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Куранты на Спасской башне заработали после техобслуживания
Куранты на Спасской башне вновь заработали после техобслуживания
Куранты на Спасской башне Московского Кремля заработали после десятидневного перерыва на плановое техническое обслуживание.
Часы остановили в полночь 6 ноября для регламентных работ, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Все это время каждые четверть часа транслировались записи боя и мелодий.
В прошлый раз часы останавливали в 2020 году для замены части колоколов. Сейчас 12 новых и 11 старых колоколов настроены на исполнение гимна России и произведения «Славься» Михаила Глинки по четыре раза в сутки.
Самый большой старый колокол 1999 года весит более тонны, самый большой новый – 850 кг. Самый тяжелый колокол, отбивающий часы, датируется 1769 годом производства и весит более 2 т.
Современные куранты работают на Спасской башне с 1767 года и являются самыми древними механическими курантами в Европе. Глобальная реставрация проводилась в 1851 году, после чего ремонтные работы проходили в 1974 и 1999 годах.
В декабре 2014 года механизм прошел проверку и профилактику в рамках реставрации Спасской башни.
Механизм курантов весит около 25 т и занимает три этажа башни. Диаметр циферблатов составляет 6,12 м, их приводят в действие три гири весом от 160 до 224 кг, а точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября куранты на Спасской башне Московского Кремля остановили для регламентного обслуживания. Механизм решили остановить на десять дней для проведения планового технического обслуживания.
В октябре в Москве наметили масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.