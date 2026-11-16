Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Минобрнауки назвало условия допуска студентов к защите диплома
Плагиат не является единственным условием недопуска к защите
Результат проверки дипломной работы на заимствования не может быть единственным основанием для недопуска студента к защите, сообщили в Минобрнауки России.
Студенты, полностью выполнившие учебный план и не имеющие академической задолженности, допускаются к защите, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.
Как правило, решение о допуске принимает кафедра на основе ряда показателей, включая итоги предварительной защиты, результаты проверки на плагиат и отзыв руководителя.
В ведомстве уточнили, что государственная экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители работодателей, оценивает не только текст выпускной квалификационной работы. Члены комиссии учитывают владение темой, методами и подходами, уровень освоения программы и готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки сообщило о планах изучить вопрос использования нейросетей при подготовке студенческих работ. В начале месяца ведомство отказалось отменять письменные дипломные работы. В июне суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного ИИ диплома.