Суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного ИИ диплома

Tекст: Алексей Дегтярёв

Девушку восстановили на четвертом курсе столичного вуза с выплатой компенсации, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы», – говорится в документах.

Первоначальная проверка выявила 41,91% сгенерированного контента, а третья попытка показала 11,92%. Учебное заведение отказалось принять последнюю версию из-за якобы пропущенного срока, однако суд признал загрузку своевременной из-за выпадения дедлайна на выходной день. В итоге кафедра не допустила работу к защите, и студентку поспешно отчислили.

В ходе разбирательства представитель вуза подтвердил, что преподаватель не проверял текст на генерацию должным образом. Судебная инстанция обязала университет восстановить девушку, допустить ее к защите при оригинальности текста от 50%, а также выплатить 40 тыс. рублей компенсации и штраф в размере 20 тыс. рублей.

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