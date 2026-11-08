Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах
Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов
Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.
Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».
По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.
Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.
В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.
В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.