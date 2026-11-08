  • Новость часаВ Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия
    Эксперт рассказал о новой тактике в ходе массированных ударов России по Украине
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    Названа причина смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 02:15 • Новости дня

    Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах

    Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.

    Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».

    По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.

    Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.

    В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.

    В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.

    5 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    SCMP: Математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР

    Китайский математик Ма Сяо покинул США ради работы над ИИ в КНР
    @ SCMP

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный китайский математик Ма Сяо оставил должность в США и стал профессором в Научно-техническом университете Китая для работы в сфере искусственного интеллекта.

    Двадцативосьмилетний китайский математик Ма Сяо стал профессором в Научно-техническом университете Китая в Хэфэе и решил сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, пишет SCMP.

    В 2024 году Ма Сяо внес вклад в решение шестой проблемы Гильберта. Эта задача, над которой бились поколения физиков-математиков, посвящена поиску связи между хаотичным поведением атомов и законами гидродинамики.

    Результаты исследования были напечатаны в журнале Annals of Mathematics. Благодаря этому прорыву коллега Ма Сяо, Дэн Юй, стал лауреатом престижной Филдсовской премии 2026 года, а сам Ма получил должность на факультете Мичиганского университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил о смещении фокуса инвестиций китайских производителей гуманоидных роботов с «железа» на искусственный интеллект.

    Ранее в новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учредили государственную компанию National Data Group для развития сферы искусственного интеллекта.

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

    Комментарии (12)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 23:18 • Новости дня
    Биржевой индекс Nasdaq рухнул более чем на 5% из-за пересмотра перспектив ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии упали более чем на 5% на фоне массовой распродажи акций инвесторами, пересматривающими вложения в сферу искусственного интеллекта.

    Падение котировок спровоцировано опасениями по поводу замедления развития инфраструктуры дата-центров после промежуточных выборов в США. В результате индекс Nasdaq вошел в зону коррекции, пишет Wall Street Journal.

    На фоне распродажи индекс Dow Jones потерял около 1750 пунктов, а S&P 500 снизился на 4%, показав худший результат с апреля 2025 года. Инвесторы массово переводят средства в казначейские облигации, доходность десятилетних бумаг упала до минимума с 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта.

    Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, обернувшиеся победой демократов.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду

    Из Петербурга в Антарктиду вышло научное судно «Академик Федоров» с полярниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» с участниками 72-й Российской антарктической экспедиции вышло из Петербурга к берегам Антарктиды для проведения исследований, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

    Судно доставит на отечественные полярные станции топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы, сообщил институт в своем Telegram-канале.

    «В этом году мы рассчитываем реализовать очень амбициозный проект в районе станции «Восток» и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете», – заявил директор института Александр Макаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной известный путешественник и священник Федор Конюхов заявил о планах возведения православного храма на российской исследовательской станции в Антарктиде. В мае ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния шельфовых ледников на континенте. В феврале Конюхов отметил необходимость создания экологического десанта из-за больших объемов пластика на острове Смоленск.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лихачев рассказал об интересе зарубежных ученых к созданию МБИРа в Димитровграде

    Лихачев: Зарубежные ученые проявляют интерес к созданию МБИРа в Димитровграде

    Tекст: Вера Басилая

    Ученые из дружественных России государств проявляют интерес к созданию многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде Ульяновской области, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «МБИР – это еще и международный консорциум наших друзей, наших дружественных стран, которые, конечно, с удовольствием впитывают в себя все наши наработки. Как известно, мы по-братски ими делимся еще с 50-х годов прошлого столетия», – цитирует Лихачева ТАСС.

    Он назвал МБИР уникальной энергетической установкой, которая станет лабораторией для развития четвертого поколения атомных реакторов.

    Глава Росатома пояснил, что пока не до конца известны все ответы на вопросы, связанные с многократным обращением топлива между быстрыми тепловыми реакторами, с работой с радиоактивными отходами в замкнутом топливном цикле и с материаловедением в новой энергетической системе. «И решить эти вопросы без МБИРа нельзя. И ничего подобного на планете по широте технологий и по качеству исследовательских программ на сегодняшний день нет и, что самое интересное, не планируется», – уточнил глава Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вьетнамский институт атомной энергии подписал меморандум об участии в исследованиях на базе строящегося реактора МБИР.

    В сентябре российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

    В апреле делегация госкорпорации провела переговоры с китайскими коллегами о возможности проведения научных экспериментов на исследовательском реакторе МБИР.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на праздновании 25-летия Росфинмониторинга заявил о необходимости эффективного использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

    Российский лидер указал на важность эффективного применения аналитических инструментов и активного внедрения современных технологий, передает РИА «Новости».

    «Ваша задача – видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.

    В воскресенье президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства.

    В прошлом месяце президент призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило введение единых учебников в российских колледжах

    Минпросвещения анонсировало единые учебники по шести предметам для студентов СПО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единые государственные учебники по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии появятся в колледжах и техникумах России с 1 сентября 2027 года.

    Единые государственные учебники по шести предметам внедрят в систему среднего профессионального образования к началу 2027 учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    «С 1 сентября 2027 года вводятся единые государственные учебники для СПО по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии», – сообщили в ведомстве.

    До этого для студентов колледжей и техникумов уже выпустили новый государственный учебник истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт Минпросвещения Максим Костенко сообщил о планах представить для апробации единые учебники по ИЗО и музыке.

    В четверг президент Владимир Путин назвал развитие среднего профессионального образования в России очень востребованной темой.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    На Солнце произошла самая сильная с начала октября вспышка

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг вечером на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М, ставшая самой сильной за последние четыре недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M3.6, которая стала самой сильной с 10 октября, сообщила лаборатория в Telegram.

    Отмечается, что событие является средним по абсолютным величинам, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек в последний месяц. Место формирования взрыва находится недалеко от направления на Землю, поэтому выброшенные плазменные облака способны долететь до планеты.

    Специалисты уточнили, что точное время события – 21.33 мск. Место формирования – группа пятен номер 4566, которая относится к высшему классу сложности (Beta-Gamma-Delta).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые сообщили о слабой вспышке класса С на Солнце после четырехдневного отсутствия активности.

    В субботу на Земле неожиданно началась планетарная магнитная буря уровня G2. В воскресенье вызвавшая полярные сияния над Россией магнитная буря подошла к концу.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Глава АТЦ СНГ заявил об использовании искусственного интеллекта для кибератак

    Руководитель АТЦ СНГ сообщил о применении ИИ для масштабных кибератак

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленники уже применяют технологии искусственного интеллекта для проведения масштабных хакерских нападений, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.

    Искусственный интеллект уже активно применяется для организации масштабных хакерских нападений, сообщил в ходе первого экспертного диалога в формате «ШОС плюс» по безопасности руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. Об этом передает ТАСС.

    «В киберпространстве произошел переход от ручных хакерских атак к применению самообучающихся ботнетов», – отметил Сысоев. По его словам, технологии используются для постоянного сканирования цифрового периметра государственных, финансовых, транспортных и энергетических объектов, а также для создания вредоносных кодов, которые остаются невидимыми для традиционных антивирусов.

    Руководитель центра добавил, что страны СНГ перевели государственные системы противодействия компьютерным атакам на проактивную защиту на базе машинного обучения. Это позволяет перехватывать сложные угрозы до того, как они проникнут в контур управления критической инфраструктуры. Кроме того, субъекты инфраструктуры планово переводятся на отечественное программное обеспечение для исключения рисков дистанционного отключения оборудования из-за рубежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о росте угрозы кибератак по мере развития искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов сообщил об активном применении злоумышленниками нейросетей для обхода блокировок.

    Главы государств Содружества Независимых Государств утвердили концепцию развития информационного взаимодействия в борьбе с киберпреступлениями.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Кравцов заявил о росте поступлений в российские колледжи

    Кравцов: Прием в российские колледжи вырос до 1,4 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с правительством сообщил об увеличении числа поступающих в колледжи с 900 тыс. до 1,4 млн человек.

    В России зафиксирован рост популярности среднего профессионального образования, передает РИА «Новости». «За последние годы прием в колледжи вырос с 900 тыс. до 1,4 млн человек, а конкурс с одного заявления на место, там буквально пять лет назад, до трех заявлений на место», – заявил Кравцов.

    Министр подчеркнул повышение уровня подготовки абитуриентов. По его словам, раньше в колледжи поступали преимущественно школьники с неудовлетворительными оценками, однако сегодня средний балл аттестата достигает четырех, а на некоторых специальностях составляет 4,9.

    В 2026 году обучение в учреждениях среднего профессионального образования выбрали 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников. Для сравнения, в 2019 году эти показатели находились на уровне 48% и 7% соответственно.

    Кравцов также рассказал о финансировании инфраструктуры образовательных учреждений. До 2030 года на капитальный ремонт колледжей в бюджете заложено более 110 млрд рублей. В этом году планируется отремонтировать 259 зданий, в 126 из которых работы уже завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о подаче почти 4 млн заявлений в колледжи и техникумы России.

    Летом глава Минпросвещения отметил небывалый спрос на среднее профессиональное образование во время вступительной кампании.

    В июле министр заявил о значительном росте уровня трудоустройства выпускников колледжей за последние пять лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом
    ВВС Индии посадили Ил-76МД на рекордной высоте
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации