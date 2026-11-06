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Минпросвещения назвало сроки апробации единых учебников по ИЗО и музыке
Минпросвещения: Апробация единых учебников по ИЗО и музыке начнется в 2027 году
Первые экземпляры единых учебников по ИЗО и музыке для пятых – девятых классов будут представлены для апробации в конце 2027 года, сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
«К концу следующего года представим первые варианты, первые экземпляры на апробацию – опять же учителям-практикам – учебников с пятого по девятый класс и по ИЗО, и по музыке», – заявил Костенко на Всероссийском форуме учителей музыки и изобразительного искусства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о планах подготовить единые учебники по всем школьным предметам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кравцов заявил о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.
Также заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила о планах внедрить новые единые учебники по ряду предметов для старшеклассников к началу 2027 учебного года.
Кроме того, Кравцов сообщил о подготовке единых учебников по всем предметам, включая естественно-научные дисциплины.