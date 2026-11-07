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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 23:54 • Новости дня

    В Дюссельдорфе почтили память погибших в нацистском плену советских граждан

    В Дюссельдорфе прошло памятное мероприятие на советском воинском захоронении

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Германии Сергей Нечаев и бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель приняли участие в памятном мероприятии на советском воинском захоронении на западе ФРГ.

    Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику советским военнопленным и гражданским лицам, погибшим в нацистских лагерях в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дюссельдорфе отец Михаил отслужил заупокойную литию. Российский посол выразил благодарность участникам церемонии за сохранение культуры памяти и поддержание захоронений в надлежащем состоянии.

    Мемориальное кладбище находится в районе Люденберг на месте бывшего лагеря и военного лазарета для военнопленных, созданного в 1940 году. С 1941 года туда отправляли истощенных советских солдат с принудительных работ. Из-за отсутствия медицинской помощи и голода смертность среди узников была критически высокой.

    После освобождения Дюссельдорфа американскими войсками в апреле 1945 года бывшие узники установили мемориальный камень в память о полутора тысячах жертв нацизма. Свой современный облик мемориальный комплекс обрел во время реконструкции 1963 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о курсе Берлина на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны. Весной руководитель дипмиссии категорически осудил попытки немецких властей ограничивать демонстрацию связанной с разгромом нацизма символики. В апреле Нечаев сообщил о беспрецедентных масштабах русофобии в ФРГ.

    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    7 ноября 2026, 03:59 • Новости дня
    Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Бундесвер и дальше сможет комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, не исключив при этом выборочный призыв при ухудшении ситуации с кадрами.

    По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    «Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

    Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

    «Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

    Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

    Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

    Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

    Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.

    Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.

    Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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    7 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже 60%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

    Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

    Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

    Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

    В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.

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    7 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Рейтинг партии АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС

    Рейтинг «Альтернативы для Германии» в Тюрингии достиг 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%, в то время как рейтинг правящего Христианско-демократического союза упал до 18%.

    Если бы выборы в земельный парламент Тюрингии состоялись в ближайшее время, за Христианско-демократический союз проголосовали бы всего 18% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA по заказу медиагруппы Funke.

    С большим отрывом лидирует «Альтернатива для Германии», набирая 40% голосов. На региональных выборах 2024 года партия получила 32,8%. В сумме правящая коалиция Тюрингии набирает лишь 28% голосов и полностью теряет парламентское большинство. Социал-демократическая партия Германии получает 8%, а политическая группа «Справедливая Тюрингия» – 2%.

    Левая партия набирает 17%, тогда как «Зеленые» с 4% не прошли бы в земельный парламент. Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге политических сил страны опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов.

    Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр призвал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальной политики.

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия

    Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского историка Марту Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.

    «Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.

    В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.

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    7 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

    Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии в начале 2027 года примет решение об участии в альтернативном проекте истребителя шестого поколения после закрытия совместной с Францией программы FCAS, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    «Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

    По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

    Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.

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    7 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Уровень недовольства немцев правительством Мерца побил исторический рекорд

    Bild am Sonntag: Недовольство немцев правительством Мерца достигло 82%

    Tекст: Мария Иванова

    Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящей коалицией в настоящий момент недовольны 82% жителей Германии, что стало новым антирекордом.

    Деятельность главы немецкого правительства и правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии не одобряют 82% граждан. При этом положительно работу политика оценивают лишь 13% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    Социологи связывают падение рейтингов властей со снижением уровня жизни населения. Об ухудшении своего экономического положения за время нахождения действующего кабмина у власти заявили 60% респондентов, и только 6% заметили улучшения.

    Авторитет лидера консерваторов был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ. Давление на политика возросло осенью после поражений ХДС на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, а также в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике решение властей выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильники супермаркетов

    Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах, которые привели к массовой порче продуктов питания.

    Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

    При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

    Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

    Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

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    7 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Handelsblatt: Мюнхен стал главным военно-технологическим хабом Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий город Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в оборонные стартапы.

    В глобальном масштабе по объемам привлечения финансирования военные стартапы Мюнхена уступили лишь агломерации Лос-Анджелеса, куда направили 7,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    За десять месяцев этого года в мюнхенские военные стартапы вложили 2,65 млрд долларов частного капитала. Этот показатель почти в три раза превышает результаты прошлых лет. На долю города сейчас приходится более половины всех инвестиций в европейский сектор военных технологий.

    Главными выгодополучателями стали молодые компании-подрядчики бундесвера. Разрабатывающая технологии искусственного интеллекта фирма Helsing получила рекордные для европейского рынка 1,8 млрд долларов, а производитель беспилотников Quantum Systems – свыше 1 млрд долларов.

    Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признали Берлин. Однако столичный регион существенно уступает Мюнхену по объемам привлечения частного капитала.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял о провоцировании глобальной милитаризации и гонки вооружений со стороны НАТО. Глава государства указывал на использование западными элитами лживых заявлений о российской угрозе для выкачивания денег из налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Вооруженные силы Германии подготовились к получению первой партии боевых дронов-камикадзе.

    В начале сентября возле Мюнхена открыли совместное предприятие для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Тогда в Мюнхене неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz.

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    7 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Посол России в ФРГ Нечаев пообещал не оставлять без поддержки соотечественников

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что дипломатическая миссия продолжит поддерживать соотечественников, несмотря на закрытие немецкими властями генконсульств и Русского дома.

    Российское посольство в Берлине продолжит работу с соотечественниками на территории Германии и будет оказывать им необходимую помощь, передает РИА «Новости».

    «У нас были здесь генконсульства, был Русский дом науки и культуры, сейчас мы вынуждены обходиться без них. Будет довольно сложно, но мы будем стараться делать все, чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, покинутыми без нашей поддержки. Мы по-прежнему будем уделять самое пристальное внимание нашим соотечественникам», – заявил Нечаев во время посещения «Парада талантов» по случаю Дня народного единства в Ратингене.

    Дипломат также отметил роль казачества в сохранении исторической памяти, назвав соотечественное движение в Германии самым многочисленным в мире. В ходе торжественного мероприятия ряд активистов удостоились ведомственных наград, а музыкальные ансамбли были отмечены почетными грамотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятных мероприятиях в Лейпциге.

    Сергей Нечаев назвал закрытие генерального консульства в Бонне свидетельством отсутствия политических и моральных ограничителей у недоброжелателей Москвы.

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    8 ноября 2026, 00:32 • Новости дня
    Премьер Баварии призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии

    Премьер-министр Баварии Зедер потребовал вернуть воинский призыв в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости восстановить обязательную военную службу для укрепления обороноспособности Германии.

    «Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер», – заявил Зедер, передает ТАСС.

    По его словам, масштабных инвестиций в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил недостаточно, поскольку новая концепция обороны требует увеличения численности военнослужащих. Тем самым политик поддержал позицию оппозиционного блока ХДС/ХСС, который последовательно выступает за возвращение воинской обязанности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возобновление дискуссии о принудительной службе. Он подчеркнул, что принятый закон опирается исключительно на принцип добровольности, однако при негативном развитии событий властям придется задуматься о выборочном призыве.

    Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. С начала 2026 года в стране вступил в силу закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкеты о готовности присоединиться к армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности Бундесвера комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности. В сентябре в Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование совершеннолетних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах. В июле в ФРГ зафиксировали значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы на фоне обсуждений возврата призыва.

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    8 ноября 2026, 00:23 • Новости дня
    Мюнхен стал главным европейским центром оборонных инвестиций

    Оборонные стартапы Мюнхена привлекли 2,65 млрд долларов в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в сектор военных технологий.

    По состоянию на октябрь стартапы Мюнхена и его окрестностей привлекли 2,65 млрд долларов, что почти в три раза превышает объем инвестиций за весь прошлый год. В глобальном масштабе город уступает лишь Лос-Анджелесу, который аккумулировал исторический максимум в 7,8 млрд долларов, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Pitchbook.

    Британский стартап Cambridge Aerospace, специализирующийся на разработке дронов-перехватчиков, открыл в столице Баварии первое зарубежное представительство и планирует развернуть научно-исследовательский центр. «Мюнхен ни в чем не уступает Кремниевой долине», – заявил генеральный директор компании Стивен Барретт.

    Главными бенефициарами стремительного развития экосистемы стали молодые компании-подрядчики Бундесвера. Разработчик технологий искусственного интеллекта Helsing привлек рекордный для европейского рынка раунд инвестиций, а производитель беспилотников Quantum Systems превысил оценку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признан Берлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила о намерении передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. В сентябре международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.

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