Девять человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

Tекст: Денис Тельманов

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на трассе Ван – Озальп вскоре после дождя, передает ТАСС.

«По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро – женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы», – заявил Балджи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии российских граждан среди пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья. В результате опрокидывания этого транспортного средства пострадали 45 человек.

В мае на западе Турции 46 человек получили травмы в ДТП с туристическим автобусом.