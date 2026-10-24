Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье
NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка
Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.
Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.
В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.
Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.