В гостинице таиландской Паттайи погибла 27-летняя гражданка России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тело россиянки было найдено в гостинице Паттайи после ссоры с гражданином Индии, передает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Чонбури.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть 27 ноября около 11:30 по местному времени. Как установила полиция после опроса сотрудников отеля, в номере примерно в 04:00 произошла ссора. Спустя несколько часов подозреваемый индиец спустился к персоналу и заявил о смерти женщины.

В номере полицейские обнаружили следы борьбы. Точную причину смерти 27-летней Ренаты Сираевой предстоит установить судмедэкспертам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября в Паттайе автомобиль насмерть сбил 39-летнюю гражданку России.

В августе 39-летняя жительница Братска погибла в Паттайе после черепно-мозговой травмы в аварии на мотоцикле.

Весной 65-летняя россиянка получила травму головы на пляже Джомтиен в Паттайе от удара гидроцикла туриста из Индии.