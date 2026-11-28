Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи после ссоры с гражданином Индии
В гостинице таиландской Паттайи погибла 27-летняя гражданка России
В номере отеля таиландского курортного города Паттайя обнаружено тело 27-летней гражданки России Ренаты Сираевой, в полиции сообщили о следах борьбы в комнате.
Тело россиянки было найдено в гостинице Паттайи после ссоры с гражданином Индии, передает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Чонбури.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть 27 ноября около 11:30 по местному времени. Как установила полиция после опроса сотрудников отеля, в номере примерно в 04:00 произошла ссора. Спустя несколько часов подозреваемый индиец спустился к персоналу и заявил о смерти женщины.
В номере полицейские обнаружили следы борьбы. Точную причину смерти 27-летней Ренаты Сираевой предстоит установить судмедэкспертам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября в Паттайе автомобиль насмерть сбил 39-летнюю гражданку России.
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Весной 65-летняя россиянка получила травму головы на пляже Джомтиен в Паттайе от удара гидроцикла туриста из Индии.