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Российского блогера Здоровецкого решили привлечь к уголовной ответственности на Филиппинах
Российского блогера Виталия Здоровецкого, задержанного на Филиппинах, не депортируют, а привлекут к уголовной ответственности за нарушение общественного порядка, заявил министр внутренних дел республики Хуанито Ремулла.
Российский видеоблогер Виталий Здоровецкий, задержанный на Филиппинах за нарушение общественного порядка, не будет депортирован из страны, его привлекут к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла сообщил, что Здоровецкий останется в следственном изоляторе города Мунтинлупа в ожидании суда. Он подчеркнул, что блогер будет отвечать перед законом на Филиппинах и никакого особого отношения к нему не будет.
По данным местных СМИ, задержание Здоровецкого произошло после инцидента в прямой трансляции, где он схватил охранника за фуражку, пытался отобрать пистолет у другого и угрожал ограбить женщину. Министр внутренних дел заявил, что власти настроены серьезно и не допустят оскорблений со стороны иностранных граждан. Хуанито Ремулла подчеркнул намерение покончить с подобными инцидентами.
Посольство России на Филиппинах подтвердило факт ареста Здоровецкого, отметив, что российские дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами для урегулирования ситуации. Если против видеоблогера будут выдвинуты обвинения, его депортация может быть отложена до завершения судебного разбирательства.
Виталий Здоровецкий известен своими провокационными розыгрышами. Одним из его ярких поступков стало появление на поле во время матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Аргентиной и Нидерландами, когда он выбежал с голым торсом и надписью «Vitaly the Goat» («Виталий самый крутой»). На YouTube у него более 10 млн подписчиков.
Ранее Бюро иммиграции Филиппин сообщало, что видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий был задержан на Филиппинах за деструктивное поведение, в ближайшее время ожидается его депортация.