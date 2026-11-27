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Котюков: Врачи борются за жизнь пострадавшего в красноярском ДТП подростка
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил минздраву края взять на контроль помощь пострадавшим в ДТП с автобусом и грузовиками на федеральной трассе Р-255 и распорядился выделить финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Врачи борются за жизнь подростка в Иланской районной больнице и женщины в Канской межрайонной больнице, указал глава региона в Max.
Губернатор поручил при необходимости подключить санитарную авиацию для эвакуации пострадавших в краевые медицинские учреждения.
Помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым пассажирским автобусом и грузовыми автомобилями на федеральной трассе Р-255 взята на контроль минздравом Красноярского края.
На автотранспортном предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверки. Правительству края поручено оперативно принять решения о выделении финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших.
«Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим в этой аварии своих близких», – заявил Котюков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу жертвами аварии с автобусом и грузовиками в Красноярском крае стали три женщины и 16-летний подросток.
Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиками выросло до 13 человек.
На участке федеральной трассы «Сибирь» вблизи города Иланский ввели реверсивное движение.