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СК: В ДТП в Красноярском крае погибли три женщины и подросток
Жертвами аварии с автобусом и грузовиками в Красноярском крае стали три женщины и несовершеннолетний, сообщили в Главном следственном управлении СК по краю и по Хакасии. Три женщины, 16-летний подросток и водитель автобуса погибли при столкновении пассажирского автобуса с двумя грузовиками на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Жертвами аварии стали пять человек. «Среди погибших в ДТП на Р-255 «Сибирь» три женщины, водитель автобуса и 16-летний мальчик», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Обстоятельства столкновения пассажирского транспорта с грузовыми автомобилями устанавливают сотрудники следственного управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на участке федеральной трассы «Сибирь» вблизи города Иланский ввели реверсивное движение после столкновения автобуса и двух грузовиков.
Число погибших в аварии выросло до пяти человек.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку.