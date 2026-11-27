Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла на 1080-м километре трассы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск – Иланский. В результате столкновения погибли четыре человека, точное количество пострадавших устанавливается. Водитель автобуса госпитализирован с тяжелыми травмами, указало надзорное ведомство в Max.

На место происшествия выехал прокурор Иланского района для координации действий правоохранительных органов и спецслужб.

Следственный орган возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок. Ход проверки и расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками.

Летом Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием автобуса в Красноярском крае.

В феврале в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края среди шести погибших оказались пятеро детей и один взрослый.