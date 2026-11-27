При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Прокуратура начала проверку после гибели четырех человек в ДТП под Красноярском
Прокуратура Красноярского края организовала проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков на трассе Р-255 «Сибирь», в котором погибли четыре человека.
Авария произошла на 1080-м километре трассы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Канск – Иланский. В результате столкновения погибли четыре человека, точное количество пострадавших устанавливается. Водитель автобуса госпитализирован с тяжелыми травмами, указало надзорное ведомство в Max.
На место происшествия выехал прокурор Иланского района для координации действий правоохранительных органов и спецслужб.
Следственный орган возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок. Ход проверки и расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками.
Летом Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с участием автобуса в Красноярском крае.
В феврале в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края среди шести погибших оказались пятеро детей и один взрослый.