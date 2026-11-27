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В ДТП с автобусом и грузовиками в Красноярском крае погибли четыре человека
В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на 1080-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Канск-Иланский, столкнулся с двумя грузовыми автомобилями, передает ведомство в «Максе».
В результате инцидента погибли четыре человека, еще восемь госпитализированы. Точное количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Каменском районе Свердловской области перевернулся на бок рейсовый автобус с десятью пассажирами.
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