Госдума: Московская биржа запустила организованные торги криптовалютами

Tекст: Дмитрий Зубарев

На первоначальном этапе к торгам допустят цифровые валюты, отвечающие требованиям к капитализации, ликвидности и истории ценообразования. Для неквалифицированных инвесторов введут обязательное тестирование и ограничат объем вложений суммой до 300 тыс. рублей в год через одного брокера, передает РИА «Новости».

«С 1 декабря Московская биржа запускает организованные торги криптовалютами. Мы последовательно движемся по пути формирования цивилизованного рынка цифровых валют в России», – заявил Кирьянов.

Депутат напомнил, что действующее законодательство позволяет площадке использовать имеющуюся лицензию организатора торгов без получения дополнительных разрешений. По его словам, это пример умного регулирования без создания административных барьеров.

На первом этапе планируется проведение пилотных сделок с последующим подключением участников рынка. Торги будут осуществляться с использованием технологий фондового рынка с 6:50 до 23:50, а сделки пройдут через единый клиринг Национального клирингового центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вступило в силу указание Банка России о правилах биржевой торговли криптовалютами.

Также брокерские и кредитные организации сообщили о вступлении в силу перечня доступных для неквалифицированных инвесторов цифровых валют.

Кроме того, регулятор утвердил список разрешенных для обычных инвесторов криптовалют с лимитом на покупку до 300 тыс. рублей в год.