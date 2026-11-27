На Камчатку прибыл траулер с умершими в китайском порту российскими моряками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в рыболовной отрасли. Собеседник агентства отметил, что судно пришло с уловом.

Ранее стало известно, что два судна, на которых умерли трое российских моряков, находились в одном порту в Китае. Среди погибших числились механик рыболовного траулера и капитан одного из судов. Одно из судов принадлежит компании «Островной краб» и приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан.

В августе посольство в Пекине проинформировало, что компетентные органы Китая уведомили дипмиссию о смерти в июле-августе трех членов экипажей двух российских судов. По предварительным данным, моряки скончались от естественных причин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два рыболовных судна, на которых в августе скончались трое российских моряков, покинули китайский порт.

Ранее российские ведомства совместно с государственной инспекцией труда начали выяснять обстоятельства гибели моряков.

Тогда посольство России назвало естественными предварительные причины смерти членов экипажей.