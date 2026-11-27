Объемы предполагаемой помощи Киеву оказались гораздо выше запланированных ЕС

Tекст: Антон Антонов

Проект бюджета на 2028–2034 годы предусматривает для Украины 100 млрд евро, или в среднем 14,3 млрд евро ежегодно. Этих средств при нынешних объемах финансирования хватило бы примерно на 13 месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник.

Еврокомиссия уже предусмотрела выделение Киеву в 2027 году оставшихся 45 млрд евро из ранее согласованного кредита на 90 млрд евро, а 18 ноября предложила дополнительно еще 45 млрд евро. Общий объем европейского финансирования Украины только на 2027 год может составить 90 млрд евро.

При сохранении такого уровня расходов на протяжении семи лет ЕС потребовалось бы 630 млрд евро, а с учетом возможной инфляции, удорожания военных поставок и восстановления инфраструктуры совокупные потребности могут приблизиться к 700 млрд евро.

Исследование по заказу бюджетного комитета Еврокомиссии назвало дополнительной проблемой преобладание кредитных механизмов финансирования при госдолге Украины выше 100% ВВП.

Источник назвал 100 млрд евро политически приемлемым первоначальным резервом, а не полноценной оценкой потребностей Украины на семь лет.

Источник считает, что включение в бюджет большей реальной суммы потребовало бы от Брюсселя уже сейчас согласовать с государствами ЕС источники дополнительных средств, увеличение национальных взносов или новые общеевропейские заимствования, что сделало бы невозможным принятие нового многолетнего бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии договоренности по финансированию Украины из бюджета ЕС.

В четверг премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал отделить финансирование Украины от бюджета ЕС.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать выделение Украине дополнительных 45 млрд евро и вернутся к обсуждению в декабре.

