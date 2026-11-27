Daily News: В Таиланде россиянин выжил после падения с 15-го этажа в бассейн

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пятницу в одном из кондоминиумов на юге Паттайи россиянин упал с 15-го этажа и приземлился в бассейн, расположенный на четвертом этаже, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily News.

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами и ссадинами. Очевидцы успели извлечь туриста из воды до приезда медиков, после чего мужчину экстренно госпитализировали в городскую больницу.

В ходе осмотра квартиры россиянина полиция не нашла следов борьбы, однако обнаружила приспособления для употребления каннабиса. Согласно предварительной версии, турист потерял равновесие на ремонтируемой площадке без оконных рам и балконных ограждений. Окончательные обстоятельства инцидента будут установлены после допроса пострадавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее тело гражданина России с признаками падения с высоты обнаружили около многоэтажного кондоминиума на тайском острове Пхукет.

Также в Паттайе при падении с девятого этажа погиб еще один россиянин.

Кроме того, 26-летняя гражданка России разбилась насмерть после падения с балкона 14-го этажа.