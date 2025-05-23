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Россиянин погиб в Паттайе при падении с девятого этажа
В курортной Паттайе в Таиланде при падении с девятого этажа кондоминиума погиб россиянин, у которого были обнаружены признаки употребления каннабиса.
В курортном городе Паттайя на территории Таиланда трагически погиб 27-летний гражданин России, сообщает газета Bangkok Post.
По данным издания, мужчина выпал с девятого этажа кондоминиума в районе Джомтиен, его тело с несовместимыми с жизнью травмами обнаружили у здания, передает РИА «Новости».
Местные полицейские установили личность погибшего – им оказался россиянин Михаил, хорошо знакомый жильцам и сотрудникам кондоминиума. В его квартире на девятом этаже не нашли следов взлома, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, указывающие на употребление каннабиса, который частично декриминализирован в Таиланде с 2022 года.
Свидетели рассказали полиции, что в последнее время мужчина страдал от мании преследования, бегал по лестницам, заявляя, что за ним гонятся привидения. Сейчас следователи рассматривают психоз из-за употребления каннабиса как основную причину происшествия, расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в таиландском городе Паттайя российский турист погиб после наезда мотоцикла, а его супруга оказалась в больнице в тяжелом состоянии.
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