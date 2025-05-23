Россиянин погиб в Паттайе при падении с девятого этажа

Tекст: Мария Иванова

В курортном городе Паттайя на территории Таиланда трагически погиб 27-летний гражданин России, сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, мужчина выпал с девятого этажа кондоминиума в районе Джомтиен, его тело с несовместимыми с жизнью травмами обнаружили у здания, передает РИА «Новости».

Местные полицейские установили личность погибшего – им оказался россиянин Михаил, хорошо знакомый жильцам и сотрудникам кондоминиума. В его квартире на девятом этаже не нашли следов взлома, ограбления или борьбы, но обнаружили предметы, указывающие на употребление каннабиса, который частично декриминализирован в Таиланде с 2022 года.

Свидетели рассказали полиции, что в последнее время мужчина страдал от мании преследования, бегал по лестницам, заявляя, что за ним гонятся привидения. Сейчас следователи рассматривают психоз из-за употребления каннабиса как основную причину происшествия, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в таиландском городе Паттайя российский турист погиб после наезда мотоцикла, а его супруга оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее полиция Таиланда задержала гражданина России, подозреваемого в убийстве 13-летнего сына после падения мальчика с катера в Андаманском море.

Чиновник мэрии Владивостока скончался в Таиланде.

А врач скорой помощи из Кировской области, погиб в Паттайе после падения с лестницы в массажном салоне, а его тело обнаружили в морге курортного города только через неделю.