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Россиянин погиб в Паттайе при падении с лестницы
Врач из Кировской области погиб в Паттайе, упав с лестницы в массажном салоне
Россиянин Сергей Колчанов, врач скорой помощи из Кировской области, погиб в Паттайе после падения с крутой лестницы в массажном салоне, его тело оставалось неопознанным в течение недели, пока не было обнаружено в морге курортного города.
Россиянин Сергей Колчанов, врач скорой помощи из Кировской области, трагически погиб в таиландской Паттайе в результате падения с крутой лестницы, передает РИА «Новости». Тело Колчанова не удавалось опознать в течение недели.
Администратор русскоязычного паблика в местных соцсетях Светлана Шерстобоева обнаружила его в морге больницы после обращения менеджера туристической компании из Москвы, который пытался найти пропавшего 18 декабря туриста.
Как стало известно, Сергей Колчанов поссорился со своей спутницей, с которой прилетел 15 декабря на отдых в Таиланд, и в сердцах ушел из гостиницы. После его исчезновения спутница сообщила об этом туроператорам. Менеджеру «БиблиоГлобус» удалось дозвониться в больницу, где сообщили, что Колчанов скончался через сутки после падения с лестницы в массажном салоне и его тело находится в морге.
По информации Шерстобоевой, тело было передано в другую больницу, где ей и удалось его обнаружить. В настоящее время останки Сергея Колчанова находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы полиции Таиланда в Бангкоке для аутопсии. Подруга погибшего сообщила, что салон, в котором произошло падение, находится в шаговой доступности от отеля, а лестница действительно крутая и высокая.
Сергей Колчанов оставил в России 85-летнюю мать и сестру-инвалида, для которых был единственным кормильцем. Мать погибшего уже связалась со Светланой Шерстобоевой.
На прошлой неделе в Таиланде полиция арестовала 25-летнего гражданина Австрии за наезд на россиянина Кирилла Головачева на арендованном водном мотоцикле.
В другом инциденте у берегов Паттайи россиянин был спасен скоростным катером после неудачной попытки вплавь достичь острова Лан, его обнаружили обессиленным и без одежды в 6 километрах от берега.
А весной в таиландской провинции Чонбури в 15 километрах от Паттайи погибла 36-летняя российская гражданка, утонувшая после падения в море.