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В Таиланде погибла россиянка
В таиландской провинции Чонбури в 15 километрах от Паттайи погибла 36-летняя российская гражданка, она утонула после падения в море, сообщили в отделе полиции страны по району Саттахип.
Результаты аутопсии будут доступны только через полтора месяца, согласно предварительным данным, женщина поскользнулась на бетонном парапете пляжа ночью, во время прилива, ударилась и упала в море, после чего утонула, сказал следователь отдела лейтенант полиции Пхонгпхисут Махасетворанун РИА «Новости».
Судмедэксперты при вскрытии установили, что женщина упала в воду еще живой, причиной смерти предварительно указано утопление. Вскрытие проводилось в Институте судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале Таиланда в Бангкоке.
Вещи погибшей нашли на пляже, их никто не трогал, следов борьбы не обнаружено. Там найден электросамокат, джинсовая куртка и рюкзак с двумя смартфонами, кошелек с наличными, беспроводные наушники, банку пива и пакет с марихуаной. Этот наркотик в стране частично легализовали в стране в 2022 году.
Камера наблюдения запечатлела момент, когда россиянка ехала на самокате вдоль пляжа, это было поздно ночью. Женщина жила в Бангсаре уже долгое время, она выезжала на самокате на пляж для занятий спортом, выбирая для этого самое прохладное время дня. Возвращалась домой она после полуночи.
При этом на коленях и лице погибшей нашли ссадины и следы крови. Согласно предварительным данным, эти травмы она получила при падении с бетонного парапета.
В консульском отделе посольства в Таиланде подтвердили, что получили уведомление полиции о гибели россиянки.
В январе в Паттайе погиб российский гражданин.