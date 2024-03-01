В Таиланде погибла россиянка

Tекст: Алексей Дегтярев

Результаты аутопсии будут доступны только через полтора месяца, согласно предварительным данным, женщина поскользнулась на бетонном парапете пляжа ночью, во время прилива, ударилась и упала в море, после чего утонула, сказал следователь отдела лейтенант полиции Пхонгпхисут Махасетворанун РИА «Новости».

Судмедэксперты при вскрытии установили, что женщина упала в воду еще живой, причиной смерти предварительно указано утопление. Вскрытие проводилось в Институте судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале Таиланда в Бангкоке.

Вещи погибшей нашли на пляже, их никто не трогал, следов борьбы не обнаружено. Там найден электросамокат, джинсовая куртка и рюкзак с двумя смартфонами, кошелек с наличными, беспроводные наушники, банку пива и пакет с марихуаной. Этот наркотик в стране частично легализовали в стране в 2022 году.

Камера наблюдения запечатлела момент, когда россиянка ехала на самокате вдоль пляжа, это было поздно ночью. Женщина жила в Бангсаре уже долгое время, она выезжала на самокате на пляж для занятий спортом, выбирая для этого самое прохладное время дня. Возвращалась домой она после полуночи.

При этом на коленях и лице погибшей нашли ссадины и следы крови. Согласно предварительным данным, эти травмы она получила при падении с бетонного парапета.

В консульском отделе посольства в Таиланде подтвердили, что получили уведомление полиции о гибели россиянки.

В январе в Паттайе погиб российский гражданин.