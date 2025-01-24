Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
В Таиланде задержали россиянина по обвинению в убийстве сына
Россиянина задержали в Таиланде по обвинению в убийстве 13-летнего сына
Полиция Таиланда задержала гражданина России, подозреваемого в убийстве 13-летнего сына, который погиб в результате падения с катера в Андаманском море.
Как сообщает Thairath, россиянин был задержан по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. Трагический инцидент произошел у Суринских островов во время морской прогулки на катере, на борту которого находились 33 туриста.
Следствие отмечает, что 45-летний гражданин России схватил ребенка и бросил в воду, в результате мальчик ударился об винт катера и скончался от травм в больнице.
Погибший мальчик не имел российского гражданства и был подданным Таиланда, сообщает ТАСС. Полиция планирует доставить подозреваемого в суд для рассмотрения вопроса об аресте, заседание запланировано на пятницу. В случае признания вины россиянину может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или тюремный срок от 15 до 20 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев умер в Паттайе.
В конце прошлого года врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в Паттайе после падения с крутой лестницы в массажном салоне, его тело оставалось неопознанным в течение недели.
А ранее полиция Таиланда арестовала 25-летнего гражданина Австрии, который на арендованном водном мотоцикле сбил насмерть 58-летнего россиянина Кирилла Головачева на пляже Карон на Пхукете.