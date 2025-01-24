В Таиланде задержали россиянина по обвинению в убийстве сына

Россиянина задержали в Таиланде по обвинению в убийстве 13-летнего сына

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Thairath, россиянин был задержан по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. Трагический инцидент произошел у Суринских островов во время морской прогулки на катере, на борту которого находились 33 туриста.

Следствие отмечает, что 45-летний гражданин России схватил ребенка и бросил в воду, в результате мальчик ударился об винт катера и скончался от травм в больнице.

Погибший мальчик не имел российского гражданства и был подданным Таиланда, сообщает ТАСС. Полиция планирует доставить подозреваемого в суд для рассмотрения вопроса об аресте, заседание запланировано на пятницу. В случае признания вины россиянину может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или тюремный срок от 15 до 20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев умер в Паттайе.

В конце прошлого года врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в Паттайе после падения с крутой лестницы в массажном салоне, его тело оставалось неопознанным в течение недели.

А ранее полиция Таиланда арестовала 25-летнего гражданина Австрии, который на арендованном водном мотоцикле сбил насмерть 58-летнего россиянина Кирилла Головачева на пляже Карон на Пхукете.