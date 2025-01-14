Чиновник мэрии Владивостока скончался в Таиланде

Tекст: Мария Иванова

Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался в Паттайе в Таиланде, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Приморья.

Обстоятельства смерти проверяют правоохранители Паттайи.

Представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева подтвердила факт смерти Клюева, не уточнив подробностей.

Ранее в соцсетях был опубликован пост о поисках Клюева. Сообщалось, что он вышел из отеля «Паттайя Гранд Ресорт» и не вернулся, его родные начали поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года.

В конце прошлого года россиянин Сергей Колчанов, врач скорой помощи из Кировской области, погиб в Паттайе после того, как упал с крутой лестницы в массажном салоне, его тело оставалось неопознанным в течение недели. А ранее в Таиланде полиция арестовала 25-летнего гражданина Австрии, который на арендованном водном мотоцикле сбил насмерть 58-летнего россиянина Кирилла Головачева у пляжа Карон.