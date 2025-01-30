Российского туриста насмерть сбил мотоцикл в Паттайе

Российский турист погиб в Паттайе от наезда мотоцикла

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Khaosod, трагический инцидент произошел поздним вечером 29 января в курортном городе Паттайя.

Российская супружеская пара переходила улицу Джомтьен Секонд Роуд, на которой шесть полос движения. Когда один из автомобилей замедлил движение, чтобы пропустить туристов, в них врезался мотоцикл на большой скорости. Парамедики оказали помощь, однако мужчина скончался от травм.

В консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что к ним обратился предполагаемый родственник погибшего, вероятно, турист из Новосибирска. В связи с инцидентом местная полиция начала расследование.

Известно, что мотоциклом управлял 26-летний иностранец. Его гражданство пока устанавливается. Полиция проводит необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года полиция Таиланда арестовала 25-летнего гражданина Австрии, который насмерть сбил россиянина Кирилла Головачева на арендованном водном мотоцикле у пляжа Карон на Пхукете.

В начале этого года в Таиланде пострадали 27 российских туристов в результате ДТП с участием туристического автобуса на автомагистрали по пути в город Паттайя.

Кроме того, в Паттайе умер замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев.