Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».10 комментариев
В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 27 россиян
Matichon: В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали 27 россиян
На автомагистрали по пути в город Паттайя туристический автобус с 37 пассажирами попал в ДТП, в результате чего пострадали 27 российских туристов, пишет газета Matichon.
По данным Matichon, автобус потерял управление перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги, передает ТАСС. Автобус врезался в дорожное ограждение.
Пострадавшие российские туристы были оперативно доставлены в больницу в Паттайе для оказания медицинской помощи. Пока никто из них не обращался за консульской помощью в консульский отдел посольства России в Таиланде.
В октябре в Турции трое граждан России получили легкие травмы в результате аварии с туристическим автобусом, который перевозил их в аэропорт Даламан. В ноябре на юге Синайского полуострова в Египте перевернулся автобус, в результате чего пострадало более 35 туристов, среди которых оказались граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана.